Napoli ‘spedito’ in Serie C: “Vittoria dello Scudetto revocata”

Napoli, il caso che potrebbe verificarsi secondo il giornalista Vessicchio, andiamo a scoprire cos’ha detto.

Come riportato da ‘areanapoli.it’ fanno rumore le parole del giornalista Sergio Vessicchio. Proprio al termine della gara casalinga che ha visto la sconfitta dei bianconeri contro il Napoli, il giornalista ha così parlato sul suo canale Youtube.

Il Napoli è sempre più vicino alla conquista dello scudetto, sarebbe il terzo della sua carriera. Sergio Vessicchio, giornalista citato poc’anzi, ha parlato al termine della gara Juventus-Napoli. Con dichiarazioni che non sarebbero piaciute al mondo partenopeo e fanno, tutt’ora discutere. Andiamo a scoprire cos’ha detto in dettaglio sul suo portale social di riferimento.

Vessicchio tuona: “Se l’affare Osimhen viene studiato dagli organi inquirenti, il Napoli finirà in Serie C”

Così, Vessicchio, ha parlato sul suo canale Youtube, parole riprese proprio dal portale ‘areanapoli.it’: “I tifosi del Napoli urlavano dagli spalti all’indirizzo dei tifosi della Juventus tornerete in Serie B, ma se l’affare Osimhen viene studiato bene dagli organi inquirenti il Napoli finirà in Serie C, su Osimhen non c’è una plusvalenza, ma una truffa”.

E poi ha continuato: “Si tratta di un vero e proprio raggiro, è un falso in bilancio. Uno dei tre calciatori coinvolti nell’affare ha confessato, si tratta di Liguori. La Procura di Lille sta indagando. Se però si mette tutto a tacere finisce tutto a tarallucci e vino, ma se invece s’indaga in modo profondo il Napoli finisce in Serie C e gli viene revocato anche lo Scudetto”. Dichiarazioni che, ovviamente, hanno fatto discutere.