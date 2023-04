“Sono un privilegiato”: Allegri svela il suo futuro alla Juventus

Le parole di Max Allegri alla vigilia della sfida contro l’Inter: il tecnico livornese ha parlato anche del suo futuro. Le ultime

Una finale da provare a raggiungere i tutti costi. La Juventus si presenta alla sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la volontà di provare ad alzare un trofeo che manca da tanto, troppo tempo per una società abituata a vincere con costanza. La sfida contro l’Inter rappresenta inevitabilmente una tappa importante del percorso di crescita della squadra bianconera.

Max Allegri ne è consapevole, al punto che il tecnico livornese ci ha tenuto a rimarcare l’importanza della gara. L’allenatore della Juventus, però, ha parlato anche del suo futuro. Legato ai bianconeri da un contratto per altre due stagioni, Allegri soprattutto nelle scorse settimane era finito nel mirino della critica. La Juve, però, ha sempre difeso il proprio tecnico, che senza peli sulla lingua ha fatto capire di essere pronto a programmare già le mosse per la prossima stagione. Ecco quanto dichiarato a tal proposito alla vigilia di Inter-Juventus:

“Futuro? Ho un contratto di 2 anni. Sono un privilegiato a lavorare qui: 7 anni alla Juventus è per poche persone, io sono tra questi e mi sento un privilegiato. Nell’arco della vita ci sono momenti di difficoltà, bisogna affrontarli con le spalle larghe e con una programmazione per il futuro. Quando faccio parte di una società sono un’aziendalista, perché devo aggiungere valore ai giocatori. Dobbiamo pensare a finire bene il campionato, arrivare secondi, cercare di raggiungere le due finali, ma avere le idee chiare da quella che sarà la stagione prossima. Sapendo che la Juventus dovrà tornare a vincere. Ci metteremo tutto l’impegno possibile per tornare a farlo. In questo momento bisogna stare zitti sempre, quando si vince e quando si perde, e continuare a lavorare con serietà”.