Battibecco Allegri-Bonucci: reazione furiosa, i dettagli

Battibecco Allegri-Bonucci, reazione furiosa da parte del difensore. Ecco i dettagli ed ecco quello che è successo nel momento del cambio

Momenti di incomprensione. Momenti che rendono l’idea di come questi ultimi minuti in casa Juventus siano carichi di tensione. Tutto è successo nel momento in cui Allegri ha deciso di chiamare in panchina Bonucci.

Il difensore – solamente 4 presenze in quest’anno solare fino ad oggi – non stava benissimo. Non correva in maniera fluida. E Allegri aveva deciso per il cambio. Nel frattempo Bonucci aveva chiesto al tecnico di aspettare un attimo per capire le proprie condizioni fisiche, ma non c’è stato nulla da fare, anche perché Inzaghi aveva appena mandato in campo Lukaku e allora Max non aveva nessuna intenzione di rischiare. Da qui lo scambio di opinioni nel momento in cui Bonucci è arrivato in panchina, visibilmente arrabbiato per il cambio che, secondo lui, è arrivato in maniera frettolosa.