“È un grande allenatore”: addio Juventus, così vola in Premier League

Il gioiello esalta l’allenatore e chiama la Premier League: sfuma il possibile colpo della Juventus

La Juventus scende in campo questa sera a San Siro contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Si riparte dall’1-1 dell’andata, terminata con numerose polemiche legate specialmente alla questione Lukaku. Il centravanti belga è stato vittima di cori razzisti e ha reagito contro la curva bianconera, ricevendo il cartellino rosso. La squalifica, però, è stata annullata, di conseguenza ‘Big Rom’ ci sarà; a differenza di Cuadrado e Handanovic che dovranno scontare la squalifica. Chi vince stacca il pass per la finale e la Juventus ha tutta la volontà di riscattare la sconfitta dello scorso anno proprio in finale. I bianconeri sono nuovamente sprofondati in campionato, perdendo tre gare consecutive contro Lazio, Sassuolo e Napoli. Nelle ultime settimane sono venute nuovamente a galla le lacune della squadra, soprattutto nel reparto offensivo dove gli attaccanti faticano a segnare. La società sta lavorando in ottica mercato per cercare di trovare nuove soluzioni per la prossima stagione. Anche sulle fasce serviranno nuovi innesti e la dirigenza è a lavoro su vari fronti.

Juventus, si allontana il terzino: Fresneda verso la Premier League

Tra i grandi obiettivi della Juventus per la fascia destra c’è Ivan Fresneda, classe 2004 del Real Valladolid.

Il diciottenne spagnolo sta disputando un’ottima stagione nel massimo campionato spagnolo. Al suo primo anno in Liga ha già collezionato 17 presenze col club di Ronaldo ‘Il Fenomeno’ e sta crescendo in maniera esponenziale. Il Valladolid è ormai vicino alla salvezza e per il giovane talento cresciuto nelle giovanili del Real Madrid si stanno muovendo già diversi club. Fresneda, infatti, piace da tempo alla Juventus, ma ha attirato l’attenzione anche della Premier League, in particolare dell’Arsenal. Il giovane talento madrileno ha rilasciato un’intervista a ‘The Athletic’ parlando proprio dell’interesse dei ‘Gunners’ e della grande stagione che sta disputando in Premier. Di seguito le parole di Fresneda: “Mi piace molto Arteta, è un grande allenatore e credo che il lavoro che stia facendo con l’Arsenal sia davvero fantastico. Ovviamente seguo tutti i campionati europei”. Parole al miele quelle di Fresneda nei confronti dell’allenatore dell’Arsenal; non è da escludere che sia una chiamata a distanza nei confronti di un club prestigioso che lo sta seguendo con particolare attenzione. Il possibile assalto dei ‘Gunners’ manderebbe inevitabilmente fuori gioco la Juventus.