Calciomercato Juventus, Szczesny in saldo: epilogo clamoroso

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo il futuro di Szczesny alla Juventus. Aumentano le voci di mercato riguardo il portiere polacco, i bianconeri hanno giù scelto l’eventuale sostituto.

A 33 anni Szczesny non è più giovanissimo. Ecco perché la Juventus sta valutando attentamente la sua posizione in vista della prossima sessione di calciomercato. Le offerte per l’estremo difensore non mancano. E’ considerato uno dei migliori in Europa, ecco perché per lui potrebbero aprirsi scenari interessanti. Intanto, la società bianconera, ha già individuato l’eventuale sostituto di Szczesny in caso d’addio nel prossimo mercato estivo 2023.

Arriva dalla Spagna l’indiscrezione relativa all’interesse da parte di alcune società che vogliono prendere dalla Juventus Szczesny nel prossimo calciomercato. Il polacco è considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Il portiere è cresciuto tantissimo durante la sua esperienza alla Juventus. A 33 anni può ancora dire la sua e fare la differenza in qualsiasi squadra: ecco perchè molti top club stanno osservando con attenzione la sua situazione.

Il contratto di Szczesny con la Juventus scade nel 2024. Ad oggi non ci sono spiragli per un rinnovo di contratto. La dirigenza non ha ancora deciso il da farsi e sta sondando anche il mercato dei portieri italiani. Ci sono vari profili nel mirino di Allegri, tra questi c’è Vicario dell’Empoli e Audero della Sampdoria. Senza dimenticare Donnarumma del Psg, che resta un sogno considerando il suo maxi stipendio. Intanto, su Szczesny arrivano le ultime notizie di mercato: ecco quale big lo vuole per la prossima stagione.

Ultime calciomercato Juventus: tentativo per Szczesny, ecco chi lo vuole

E’ il portale spagnolo Todofichajes a svelare in anteprima l’indiscrezione riguardo il portiere della Juventus Szczesny che può finire sul mercato la prossima estate. Il calciatore è nel mirino di alcune società inglesi che sarebbero pronte a riportarlo in Premier League.

Il Tottenham è interessato a Szczesny in vista della prossima sessione di calciomercato. Il club di Premier League sta cercando una valida alternativa a Hugo Lloris. Il contratto in scadenza a giugno 2024 può favorire la trattativa, con il giocatore che può tornare in Inghilterra a prezzo di saldo. Intanto, la dirigenza si sta già cautelando ed ha opzionato Vicario dell’Empoli. Allegri segue anche Audero, attualmente alla Sampdoria ma che può svincolarsi la prossima stagione in caso di fallimento del club blucerchiato che rischia di ripartire dalla Serie D visti i recenti problemi economici del club che non ha ancora finalizzato la cessione. Ad oggi è difficile sbilanciarsi sul futuro di Szczesny alla Juventus. Il portiere è uno degli intoccabili della squadra di Massimiliano Allegri e la dirigenza lo considera ancora una garanzia. Molto, però, dipenderà anche da come andrà a finire questa stagione e se serviranno o meno cessioni eccellenti per finanziare il mercato in entrata.