“Una sciagura”: Inter-Juventus, lo hanno subito cacciato via

Inter-Juventus, lo hanno cacciato subito via: la solita “sciagura” in campo. Non gliele hanno proprio mandate a dire. Ecco quello che è successo

Onestamente non capiamo più ormai come possa scendere in campo. Come possa essere un giocatore della Juventus. Passeggia, si fa vedere poco, difende male, e attacca peggio. Sempre quando lo fa. Praticamente la squadra di Allegri quando scende in campo lui gioca quasi sempre con un uomo in meno.

Avete capito oppure ve lo dobbiamo dire? Siamo sicuri della prima opzione ma ve lo diciamo uguale: sì, parliamo di Mattia De Sciglio, anche oggi titolare nella gara che la Juve sta giocando contro la squadra di Inzaghi e anche oggi – come quasi sempre gli è successo – uno dei più deludenti dentro la banda guidata da Allegri. Una “sciagura” insorgono i social. I commenti, dopo questo primo tempo, si sprecano, soprattutto su Twitter, dove i tifosi bianconeri si sono scatenati.

Inter-Juventus, cacciato subito De Sciglio

Non sappiamo se De Sciglio tornerà in campo a inizio ripresa, di certo è uno dei più deludenti, soprattutto perché gioca quasi sempre all’indietro e mai in avanti. Non riesce ad alzare la testa, a proporsi con regolarità. Ed è anche sempre in ritardo su Dimarco quando deve chiudere.

“Uno dei grandi misteri del calcio sarà capire come un calciatore come De Sciglio sia potuto restare così a lungo nella Juve; soprattutto, giocando poco e male”, si chiede un utente sui social. E nemmeno quella mezza occasione col colpo di testa uscito a lato riesce a cambiare gli aggettivi nei confronti di un giocatore che è ancora legato alla Juve da un contratto assai lungo e che quindi dovrebbe anche rimanere la prossima stagione. Soprattutto se in panchina dovesse rimanere Massimiliano Allegri.