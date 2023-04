Inter-Juventus formazioni ufficiali: scelta a sorpresa di Allegri

Tutto pronto ormai per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, in palio c’è la finale del torneo. Le formazioni ufficiali.

Fischio d’inizio alle ore 21 dell’ennesima grande sfida tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i bianconeri di Massimiliano Allegri. Che in campionato hanno smarrito la via della vittoria ma che con i 15 punti riavuti indietro sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

L’attesa è tifosi però è massima per questo appuntamento, visto che la posta in palio è altissima. Si riparte dall’1-1 maturato nella gara d’andata. Un risultato arrivato in extremis per l’Inter, che ha acciuffato il pareggio con Lukaku su calcio di rigore. Di fatto dunque si riparte da un sostanziale equilibrio, e in gare del genere a volte può essere anche un episodio a deciderne le sorti. Chi scenderà in campo per la Juventus? Allegri aveva qualche dubbio da sciogliere, vediamo quali sono state le sue scelte.

Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa.

Nella Juventus, senza Vlahovic in attacco, alla fine l’allenatore ha scelto Chiesa in attacco affiancandogli Di Maria, due elementi che non daranno punti di riferimento alla difesa nerazzurra. Solo panchina per Milik, pronto a subentrare a match in corso. Centrocampo dunque più folto dove a spuntare una maglia da titolare è Miretti. A destra non c’è lo squalificato Cuadrado, gioca De Sciglio. Nell’Inter il ballottaggio in avanti tra Dzeko e Lukaku è stato vinto dal primo. La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5 e c’è da scommettere sul fatto che saranno milioni gli appassionati di calcio, anche tifosi non delle due squadre, che si incolleranno al teleschermo.