Voti Inter-Juventus 1-0, altra serata horror: si salvano in due

Voti Inter-Juventus 1-0, altra serata horror per la squadra di Allegri che tira una volta sola nello specchio. Si salvano solo Perin e Miretti

Vince e passa l’Inter. Grazie alla rete di Dimarco arrivata al quindicesimo del primo tempo. La Juventus non ha mai calciato nello specchio della porta nella ripresa e solamente nella prima parte del match, col destro di Kostic, ha impegnato Onana. Per il resto niente, il nulla assoluto. Un’altra delusione.

Nella serata di San Siro se ne salvano pochi. E’ stata una serata davvero deludente, una di quelle che fanno male anche perché l’Inter vista stasera era sicuramente alla portata di una squadra come quella bianconera che ci ha creduto poco, quadi nulla. Un primo tempo regalato, un secondo dove si c’è stato un predominio territoriale, ma senza realmente impensierire mai il portiere della squadra di Inzaghi. Adesso ovviamente tutti i pensieri sono per la semifinale di Europa League contro il Siviglia. Ma questa squadra, quella vista questa sera, difficilmente andrà lontano.

Voti Inter-Juventus, Bremer in difficoltà

Uno che è davvero andato in difficoltà durante la partita è stato Bremer, non al meglio e si sapeva, che soprattutto nell’azione del gol annullato a Dzeko per fuorigioco è apparso proprio sulle gambe, a differenza di come ci ha abituato in questa stagione quando è sempre apparso uno dei migliori, scattante, con la voglia e la determinazione giusta.

La sufficienza ovviamente se la prende il solito Rabiot e anche Bonucci che, nonostante le sole quattro presenze fino al 2023, non ha demeritato del tutto. Male De Sciglio, come spesso succede, mentre Chiesa si è visto pochissimo. Troppo poco in campo Pogba per essere giudicato. Infine Milik, entrato a inizio secondo tempo per cercare di dare peso al reparto avanzato, non ne ha vista una. Migliore in campo Perin, che con quella parata su Mkhitaryan ha tenuto a galla i suoi compagni.

JUVENTUS (3-5-2): Perin 7; Bremer 5,5, Bonucci 6 (68′ Danilo sv), Alex Sandro 6; De Sciglio 5, Miretti 6,5 (79 Pogba sv), Locatelli 5,5 (62′ Paredes 5,5), Rabiot 6, Kostic 6 (46′ Milik 5,5); Di Maria 5,5, Chiesa 5,5.