Autostrada Juventus, risposta definitiva: ha detto no

Il big rifiuta la nuova destinazione: si riaccendono le possibilità per la Juventus di arrivare al colpo a parametro zero

Non è un segreto l’interesse della Juventus per il centrale francese di origini camerunesi Evan N’Dicka.

Il classe ’99 è in scadenza con l’Eintracht Francoforte a giugno 2023 e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Il 23enne l’anno scorso ha conquistato l’Europa League e ha aumentato il suo status, attirando su di sé l’attenzione di molte big europee. Difensore molto veloce nell’uno contro uno, ma dotato anche di un grande tiro dalla distanza. Il giocatore ha già sottolineato che a fine stagione andrà via da free agent e l’asta è già partita. La Juventus è in prima fila, anche se negli ultimi tempi l’inserimento del Real Betis ha complicato notevolmente i piani del club bianconero. La situazione del club andaluso, però, ha preso una svolta radicale negli ultimi giorni, portando a mettere in stand-by la trattativa con N’Dicka. Il francese vuole disputare la Champions League nella prossima stagione e il Betis non può garantirglielo. Attualmente è quinto in classifica, a 6 punti di distanza dalla Real Sociedad quarta e, con sette giornate prima della fine del campionato, al momento il piazzamento in Champions appare piuttosto complicato, se pur non impossibile.

Juventus, senza Champions N’Dicka non va al Betis: pista riaperta

Sembra che la squadra di Manuel Pellegrini debba accontentarsi di un’altra stagione in Europa League, se pur ancora lo scenario Champions non sia totalmente da escludere.

Come riportato da ‘Elgoldigital.com’, N’Dicka non intende trasferirsi in un club che non disputerà la Champions League. Di conseguenza si riaprono le piste che fino a pochi giorni fa sembravano ormai accantonate. Una su tutte il Barcellona, uno dei primi club ad aver mostrato interesse per lui. Se pur i blaugrana non siano più così convinti di puntare sul francese. Tutta questa situazione potrebbe favorire la Juventus che è alla ricerca di un difensore per la prossima stagione e N’Dicka è uno dei primi obiettivi da mesi. C’è, però, una questione da non sottovalutare per i bianconeri. La sentenza non è ancora definitiva e la Uefa sembra intenzionata a escludere la Juve dalle coppe europee per la prossima stagione, a prescindere dai risultati sportivi che otterrà. Questo significherebbe che la squadra di Allegri potrebbe non disputare la Champions League il prossimo anno, fattore determinante per l’arrivo di Evan N’Dicka.