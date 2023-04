Juventus sotto assedio: “Da qui non usciranno vivi”

Juventus sotto assedio: le parole del dirigente della prossima avversaria dei bianconeri non lasciano spazio a dubbi. Ci sarà da lottare

Resettare prima possibile la sconfitta di ieri sera e pensare solo ed esclusivamente ad una cosa: all’Europa League. Forse sarebbe opportuno anche non pensare più al campionato, visto che non si sa ancora se alla fine della fiera la classifica sarà quella che si vedrà dopo gli ultimi novanta minuti, ci sono dei processi in corso.

La sensazione è che l’unico modo che ha la Juve per giocare in Europa il prossimo anno è quello di vincere la coppa. Forse potrebbe andare in maniera diverso, è vero, ma sarebbe opportuno, anche per un certa dignità di una squadra che ieri non ne ha avuta, cercare di arrivare in fondo, in finale. Non ci sono alibi e scusanti. Non esiste più nulla dopo l’eliminazione per mano dell’Inter dalla Coppa Italia che con il minimo sforzo ha portato a casa un risultato giusto senza subire mai nulla. Le forze devono andare tutte verso quella direzione, anche se ovviamente, contro il Siviglia, non sarà facile. E si sapeva.

Juventus sotto assedio, le parole dalla Spagna

Anche perché oltre alla qualità della squadra di Mendilibar – terzo allenatore della stagione dopo Loptegui e Sampaoli – ci sarà anche un’atmosfera abbastanza calda. Resa infuocata dalle parole del vice presidente andaluso, José Maria del Nido Carrasco che ha alzato in maniera importante la temperatura.

“Mancano due partite per giocare una finale Uefa e, se abbiamo la fortuna di vincere, tre per essere in Champions League. Dobbiamo andare a Torino con l’ambizione di ottenere un buon risultato e poi, al ritorno, con l’atmosfera che c’era contro il Manchester United, assicurarsi che nessuno lasci vivo il Ramón Sánchez-Pizjuán“. Servono gli attributi che in casa Juventus in questa stagione si sono visti poche volte.