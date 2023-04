Doppia pista per il patteggiamento: la Juventus le ha consegnate

Novità importanti in casa bianconera: tutti i dettagli svelati nell’indiscrezione. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Dal portale ‘Calcioefinanza’, si parla della manovra stipendi e delle novità inerenti proprio al mondo bianconero. Una giornata importante per i bianconeri, infatti, i legali della Vecchia Signora consegneranno nella giornata di oggi le memorie difensive per il secondo filone di indagini: manovre stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette con altri club. Un lavoro dalla durata di due settimane che, come sottolineano proprio dal portale citato poc’anzi, si completerà nella giornata odierna, data la scadenza per l’ultima consegna.

La Juventus, secondo l’indiscrezione, avrebbe come obiettivo lo smontare punto per punto le contestazioni del procuratore federale Chiné con l’obiettivo, sottolineano proprio dal portale ‘Calcioefinanza’, di fargli archiviare il procedimento o con l’intento di gettare le basi per un impianto difensivo solido nel caso in cui si andasse a processo.

Juventus, i tre punti contestati dalla Procura Federale

Sarebbero tre, infatti, i punti contestati dalla Procura Federale, come sottolineato, proprio, nell’articolo di ‘Calcioefinanza’, andiamo a scoprire quali:

“Il primo punto riguarda gli accordi di riduzione degli stipendi per la stagione 2019/20, per i quali non sarebbero state invece depositate le intese per il reintegro di buona parte delle mensilità. Il secondo punto riguarda le potenziali violazioni del Codice di Giustizia Sportiva nel rapporto con alcuni agenti”

“Il terzo punto è relativo agli accordi (senza deposito della relativa modulistica) con altri club per l’acquisto, la cessione o il riscatto di calciatori.