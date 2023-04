Il ritorno di Conte alla Juventus: è stato detto in diretta

Calciomercato Juventus, dopo la deludente prestazione contro l’Inter il futuro di Allegri è tornato assai in bilico. E si parla ancora di Conte

La deludente prestazione contro l’Inter, dove si è vista una squadra senza nessuna voglia di andare a prendersi la finale di Coppa Italia, ha rimesso in forte discussione la panchina di Massimiliano Allegri.

Sì, dopo un periodo che è stato comunque positivo, nelle ultime settimane la Juve è tornata a balbettare, perdendo punti in campionato e soprattutto uscendo ad un passo dalla finale dopo una gara che praticamente non è stata giocata dalla squadra torinese, che nemmeno dopo essere andata sotto ha mostrato di avere quel fuoco che serve per rimontare. E adesso si torna a parlare di Conte, libero sul mercato, che poche settimane fa ha lasciato il Tottenham.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Conte

“A me non stupirebbe se Antonio Conte dovesse tornare in bianconero”. Queste le parole del giornalista Romeo Agresti durante LiveBianconera. Sì, se ne parla eccome, anche se ovviamente c’è sempre da capire come la Juventus intenda uscire fuori dalla situazione contrattuale che in questo momento è in piedi col livornese, che guadagna 9 milioni di euro all’anno e che ha un contratto fino al 2025.

Probabilmente, con un altro accordo, adesso sulla panchina della Juve ci sarebbe un altro allenatore. Soprattutto dopo la prestazione che nessuno può dimenticare di Haifa, quando una squadra di quarta fascia riuscì ad avere la meglio senza nessuna difficoltà sancendo, di fatto, l’eliminazione dalla Coppa. Saranno settimane calde dentro la Continassa con la sensazione che, solamente vincendo l’Europa League, Allegri potrebbe salvare la propria panchina. Altrimenti, anche se dovesse servire un importante sacrificio economico, l’addio sarebbe quasi certo.