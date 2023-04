Ritorna per la terza volta: la Juventus piazza il colpo Morata

Calciomercato Juventus, incredibile ma vero. Adesso Alvaro Morata potrebbe ritornare per la terza volta: tutti i dettagli svelati.

Come dice un detto, non c’è il due senza il tre. In un certo senso il legale indissolubile che lega Alvaro Morata e la Juventus è già cosa dichiarata da tempo. Adesso, per la terza volta, i due destini potrebbero nuovamente legarsi.

Come infatti viene confermato da indiscrezione, il destino di Alvaro Morata potrebbe ritrovare, ancora, nel suo cammino la Juventus. Proprio così, infatti, Alvaro è ancora un obiettivo valido per la Vecchia Signora, come confermato proprio dall’indiscrezione.

Morata tris: ecco perché potrebbe arrivare

Come, infatti, viene scritto proprio da ‘Vecchia Signora.com’, ci sarebbe forti dubbi su Milik e il suo futuro alla Juventus. Qualora, infatti, l’attaccante ex Napoli non dovesse confermato, c’è sempre l’ipotesi viva di un ritorno – per la terza volta – di Alvaro Morata.

Certamente ipotesi sempre viva che lo stesso giocatore prenderebbe con forte entusiasmo visto un passato davvero sereno in bianconero, laddove ha trovato anche l’amore. Alvaro tris, dunque, adesso, potrebbe diventare una clamorosa novità per la Juventus. Staremo a vedere se ci sarà questa eventualità nel mercato estivo, ormai, ricco di sorprese e di possibili cambi importanti, anche a livello tecnico. Sicuramente il ritorno di Alvaro potrebbe rappresentare qualcosa di importante anche come spirito di appartenenza, un ambiente, quello bianconero che conosce ormai alla perfezione.