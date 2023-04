Manca solo l’ufficialità: la Juventus ha chiuso la prima firma

Calciomercato Juventus, ormai si è già ai dettagli. Mancherebbe soltanto la firma per siglare il contratto.

Come confermato da ‘Romeo Agresti’ su Twitter, la Juventus è prossima alla chiusura dell’operazione per il nuovo contratto del giocatore.

Come, infatti, sottolineato proprio dall’indiscrezione, la Juventus sarebbe vicinissima al rinnovo di uno dei loro difensori. Il giocatore in questione sarebbe proprio Alex Sandro. I brasiliano, infatti, avrebbe già trovato l’accordo per il prolungamento in bianconero e adesso l’operazione, come si legge, sarebbe già ai dettagli.

Alex Sandro pronto al rinnovo in bianconero: manca solo la firma

‘Il rinnovo di Alex Sandro è ormai una cosa formale‘; così infatti scrive Agresti direttamente da Twitter e in un certo senso era già nell’aria. Il difensore brasiliano continuerà ancora in bianconero nonostante una stagione scandita tra alti e bassi. La sua esperienza in bianconero è determinante al fine di continuare, ancora, almeno per un’altra stagione.

In sostanza, quindi, mancherebbe soltanto l’ufficialità a sancire definitivamente l’operazione. Come sappiamo, potrebbe non essere l’unico rinnovo in programma. La Juventus vuole ancora capire quale sarà il futuro di Di Maria. L’obiettivo è, infatti, il prolungamento per un’altra stagione ma allo stesso tempo dovrà valutare in maniera definitiva anche il presente di Rabiot. Il centrocampista francese è una risorsa preziosa in rosa e Allegri e la sua Juventus vorrebbero riaverlo ancora nella prossima stagione anche se lo stesso ha già più volte aperto le porte alla possibilità di andare in Premier League. Insomma, per ora, l’unica certezza sembrerebbe soltanto il brasiliano che insieme a Bremer e Danilo continuerà a formare questo muro sudamericano almeno per la prossima stagione.