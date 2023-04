Nervi tesissimi Ceferin-Elkann: Juventus fuori dalle Coppe

Nervi tesissimi e Juventus fuori dalle Coppe. La decisione di Ceferin scatena Elkann: ecco cosa sta succedendo.

I cambiamenti endogeni al mondo Juventus sono stati una triste costante di quest’ultimo periodo, contraddistinto da una forte attenzione non solo sulle questioni di campo ma, soprattutto, su aspetti di natura giudiziaria che hanno generato discussioni, polemiche e attese, in quel di Torino e non solo.

Il primo grande momento di svolta è stato rappresentato dalla sentenza dello scorso 19 aprile, aspettata con non poca veemenza dal mondo Juventus e, più in generale, da una Serie A i cui responsi si sapeva poter dipendere anche da quanto stabilito dal Collegio di Garanzia del Coni.

Il primo ‘ipse dixit‘ ha permesso alla squadra di Allegri di balzare nuovamente in terza posizione, piazzandosi in un intermezzo romano che ha visto i bianconeri porsi momentaneamente alle spalle della Lazio e davanti alla Roma, superata poi dal Milan lo scorso lunedì.

Juventus fuori dalle coppe europee: la decisione di Ceferin irrita Elkann

Ciò che conta maggiormente, ad ogni modo, è il fatto che la Vecchia Signora sia nuovamente lanciata per un piazzamento in Champions League, rappresentante ad oggi non solo uno degli obiettivi principali di squadra e club ma anche il giusto riconoscimento per quanto ottenuto in campo da Rabiot e compagni.

Non sono mancate certamente le polemiche, legate alla restituzione dei quindici punti ma, più in generale, anche ai fini di riflessioni legate all’ingerenza che questi cambiamenti potrebbero aver generato (e generare ancora) in casa Juventus e non solo.

A ciò si aggiunga, infine, la consapevolezza di dover ancora aspettare per arrivare ad una posizione definitiva, che permetta di comprendere se ci siano i presupposti per assistere ad eventuali e nuove sovversioni.

Ciò che sta preoccupando maggiormente, in questa fase, è però la consapevolezza di poter assistere ad uno scenario singolare quanto beffardo. Arrivare cioè tra le prime quattro ma non essere ammessi alla prossima edizione della Champions League. La decisione, in questo caso, spetterebbe alla Uefa e, su tale fronte, gli aggiornamenti di Marcello Chirico sembrano essere chiarissimi.

A detta del giornalista di 7GoldSport e de IlBianconero.com, infatti, Ceferin avrebbe generato la forte ira di Elkann, in seguito alla possibile decisione di escludere i bianconeri dalle prossime competizioni europee.

Una posizione ben ferma ma da confermare e che andrebbe a prescindere da qualsivoglia risultato sportivo della Juventus in campo italiano o internazionale, vittoria dell’Europa League compresa.