Retrocessione Juventus, sconto ufficiale: meno trenta

Retrocessione Juventus, la società bianconera mette in allarme i tifosi. L’incubo non è stato del tutto accantonato. Ecco quello che sta succedendo

La Juventus ha iniziato le manovre per la prossima stagione, non solo sul mercato, dove si cominciano a delineare quelle che potrebbero essere le mosse. Ma anche per quanto riguarda altri fattori che sono parte integrante della stagione.

In questo caso parliamo degli abbonamenti “Premium Club”, che hanno un valore quasi fino a 7mila euro all’anno, che la società piemontese ha chiesto di rinnovare. Beh, più che chiedere ha fatto un’offerta a chi possiede un tagliando del genere per il prossimo anno. E le cose non sono tutte positive. Si parla infatti di un rinnovo da confermare entro il prossimo 19 maggio versando l’85% della quota totale. E l’altro quindici per cento dovrebbe essere versato solamente in caso di qualificazione alle coppe europee. Ma c’è, così come riportato dal Corriere della Sera in edicola questa mattina, un’altra postilla che non fa dormire sonni tranquilli.

Retrocessione Juventus, c’è lo sconto

Sì, i processi che la Juve dovrà andare ad affrontare nei prossimi mesi possono anche portare ad una retrocessione in Serie B. E viene detto chiaro e tondo in questa proposta di rinnovo, visto che in caso venga presa una decisione del genere da parte di chi dovrà giudicare, la società sarebbe pronta a fare uno sconto del 30% su questa opzione di abbonamento allo Stadium.

Insomma, si naviga a vista e questo ovviamente si ripercuote anche su quelle che sono e che saranno le scelte di mercato del club piemontese. Un incubo vero e proprio.