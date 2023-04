Ultim’ora Serie A, UFFICIALE: il “nuovo” calendario della Juventus

Ultim’ora Serie A, ufficializzati gli orari delle due giornate che i bianconeri giocheranno a cavallo della semifinale col Siviglia.

L’Europa League per “salvare” la stagione. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mezzo dell’Inter ai bianconeri non resta che puntare tutte le fiche sulla seconda competizione continentale per ordine d’importanza. L’unico modo per mettere in bacheca almeno un trofeo e non restare all’asciutto per il secondo anno consecutivo.

Ne è cosciente Massimiliano Allegri, che nel prossimo mese si gioca la permanenza sulla panchina bianconera. Sono infatti ricominciati i mugugni sull’operato del tecnico livornese, finito di nuovo nel mirino della critica dopo la deludente prestazione offerta mercoledì scorso contro i nerazzurri a San Siro. Una delle Juventus più brutte della stagione, una prova scadente che fa il paio con quella in Champions League contro il modesto Maccabi Haifa, la sconfitta che ha contribuito ad estromettere i bianconeri dalla Champions League già dopo i gironi. Serve ripartire al più presto e bisogna farlo già dalla partita con il Bologna di domenica prossima. In Emilia, contro i rossoblù, la Juve cercherà di mettere fine ad una preoccupante serie negativa che in campionato si protrae ormai da tre giornate.

Ultim’ora Serie A, con l’Empoli di lunedì o di martedì

La Juventus non potrà neanche prendersi il lusso di trascurare il campionato. Sì, dopo la restituzione dei punti è tornata in piena zona Champions League ma il margine sulle inseguitrici non è così ampio da potersi permettere ulteriori pause.

Nel frattempo la Lega ha ufficializzato gli orari della trentacinquesima e della trentaseiesima giornata, i due turni che la Juventus giocherà a cavallo della doppia sfida in Europa League con il Siviglia. Il fischio d’inizio della gara con la Cremonese, in programma domenica 14 maggio all’Allianz Stadium, è fissato per le 20:45. I bianconeri affronteranno i grigiorossi a distanza di tre giorni dalla semifinale d’andata. Andrà in scena di lunedì (o al massimo martedì 23) invece il match con l’Empoli, sempre in orario serale.