Via Allegri: la Juventus ha contattato il suo ‘giustiziere’

La Juventus non è più convinta di proseguire con Massimiliano Allegri: contatti col possibile erede in Serie A

La Juventus ha perso la quarta partita consecutiva, perdendo la possibilità di giocare la finale di Coppa Italia. La sconfitta di San Siro contro l’Inter ha mostrato una Juve inerme, quasi in balia degli eventi.

Una squadra che non è, di fatto, mai scesa in campo e che si è a mala pena avvicinata alla porta di Onana. I nerazzurri hanno trovato il gol con Dimarco e senza nessun tipo di affanno hanno semplicemente amministrato il vantaggio, trovando anche un grande Perin ad evitare il raddoppio. La sensazione è che la Juventus non avesse modo di trovare il gol, nonostante la grande qualità di cui dispone Allegri in rosa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, l’ennesima disfatta che ancora una volta sottolinea la stagione tormentata della Juventus, sia per problemi giudiziari che per motivi extra-campo. La società è con le mani legate, dovendo ancora rispettare il contratto di Allegri fino al 2025. Ciò nonostante, però, la Juve sta sondando il terreno per un nuovo allenatore. Le valutazioni definitive verrano fatte a fine stagione, visto che in ballo c’è ancora una finale di Europa League, ma già qualcosa inizia a venire fuori e la panchina di Allegri schricchiola sempre di più.

Juventus, sondaggi per il dopo Allegri: Palladino in cima alla lista delle preferenze

I nomi valutati dalla società sono diversi, alcuni, però, hanno degli ingaggi piuttosto alti, non in linea con la disponibilità economica della Juventus.

Come riportato da ‘Enganche’, la Juventus sta seguendo da vicino Igor Tudor e Raffaele Palladino. Il primo, con un passato alla Juventus da giocatore e poi nello staff tecnico, è l’attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia, secondo in classifica in Ligue 1, a meno 8 dal Paris Saint-Germain. Palladino, invece, si sta rivelando uno dei tecnici più innovativi del campionato di Serie A. Subentrato sulla panchina del Monza al posto di Stroppa, ha dato una sua impronta ben definita alla squadra brianzola, portandola a salvarsi con largo anticipo e a proporre un gioco molto interessante e piacevole. Tanto da battere addirittura la Juventus, sia all’andata che al ritorno. Palladino, ex Juventus da calciatore, è diventato la bestia nera della ‘Vecchia Signora’ che adesso sta valutando concretamente di chiamarlo per il dopo Allegri. Nonostante sia solo agli inizi della sua carriera da allenatore, vanta già una personalità molto spiccata e definita e soprattuto ha idee moderne che riesce a trasferire ai suoi calciatori.