“Non è andata come voleva”: Pogba-Juventus, la Pimenta volta pagina

La stagione di Paul Pogba con la Juventus è da dimenticare ma il suo agente esce allo scoperto. Le dichiarazioni di Rafaela Pimenta

Per ricordare l’anniversario della scomparsa di Mino Raiola, ha parlato di lui Rafaela Pimenta, il procuratore che attualmente sta dominando il panorama calcistico.

Rafaela Pimenta nel corso del suo intervento ha toccato diversi temi, soffermandosi naturalmente sul suo rapporto con Mino Raiola, scomparso il 30 aprile 2022, ma anche su uno dei suoi assistiti, Erling Haaland, sempre più centrale nel Manchester City di Guardiola e già nell’Olimpo dei migliori giocatori al mondo. L’agente brasiliana, ha parlato al ‘Corriere della Sera’ anche di un altro dei suoi assistiti, Paul Pogba, reduce da una stagione da incubo, a causa dei numerosi problemi fisici. Il francese, di fatto, non c’è quasi mai stato in questa stagione, a causa del grave problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare anche il Mondiale in Qatar con la Francia. Inizialmente aveva optato per una terapia conservativa, senza ottenere successo. Alla fine si è arreso, optando per l’operazione, con un recupero che ha avuto tempi ancor più lunghi. In ottica calciomercato, il suo nome è al centro di valutazioni da parte della società.

Juventus, Pimenta su Pogba: “Vuole voltare pagina, ha tanto da dare”

Appena 6 presenze e 75 minuti raccolti tra tutte le competizioni per l’ex centrocampista del Manchester United che sta provando a ritrovare la condizione in queste ultime partite.

Allegri lo ha inserito anche in Coppa Italia contro l’Inter pochi giorni fa, nella speranza di cambiare inerzia alla partita. Operazione che non è andata in porto, anche perché la condizione di Pogba è ancora precaria. Di seguito le parole della sua procuratrice, Rafaela Pimenta che ha elogiato il ragazzo, dicendosi ottimista: “Paul è come un nipote, anzi un figlio. Litighiamo, poi facciamo pace. Davvero un ragazzo d’oro. E’ davvero molto dispiaciuto. Era tornato a Torino felice come un bambino. Per lui tornare alla Juventus era un sogno. Le cose purtroppo non sono andate come voleva. Ora però è ottimista, la sua condizione fisica sta migliorando. Deve voltare pagina e ha tanto da dare alla Juventus”.