Calciomercato Juventus, Vlahovic fermo al palo: offerta da oltre 90 milioni

Dusan Vlahovic non rientra più nei piani della big: il centravanti della Juventus viene messo all’angolo. Offerta da 90 milioni per il bomber della Premier

La Juventus non riesce più a recuperare Dusan Vlahovic. Il centravanti bianconero sembra la brutta copia dell’attaccante letale ammirato alla Fiorentina fino a poco più di un anno fa.

Certamente la pubalgia lo ha condizionato notevolmente nel corso della stagione, compromettendo anche la sua completa presenza al Mondiale in Qatar, il suo primo in carriera. Da quando è rientrato, però, i gol faticano ad arrivare e anche il suo linguaggio del corpo non fa ben sperare. Appena 11 reti stagionali tra campionato e coppe, ben 6 in meno di quelle realizzate solo da settembre a gennaio dell’anno scorso con la maglia della Fiorentina (17). Il ragazzo sembra sfiduciato, per i pochi palloni ricevuti durante una partita e probabilmente anche per la concorrenza. Vlahovic deve contendersi il posto con Milik e a tratti con Moise Kean che scalpita per avere spazio. La Juventus lo sta aspettando ma sta anche valutando la possibilità di sacrificarlo a fine stagione per fare cassa, alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024.

Juventus, il Manchester United molla Vlahovic e vira su Kane

Nonostante l’annata negativa, continuano a non mancare le pretendenti per Dusan Vlahovic che rimane uno dei centravanti di maggior talento della nuova generazione.

Soprattutto in Premier League continuano a monitorarlo. Nell’ultimo anno Arsenal e Manchester United hanno mostrato un interesse concreto per il centravanti serbo, senza, però, mai affondare il colpo. I ‘Red Devils’ hanno monitorato sia Vlahovic che Osimhen, per portare a Manchester un nuovo bomber dopo l’addio definitivo di Cristiano Ronaldo. Se fino a poco tempo fa Vlahovic sembrava il principale candidato per prendere le redini dell’attacco dello United, adesso la situazione sembra essere cambiata. Come riportato dal quotidiano britannico ‘The Telegraph’, il Manchester United ha deciso di mollare la pista Vlahovic e puntare Harry Kane come attaccante per la prossima stagione. I ‘Red Devils’ sono pronti a mettere sul piatto circa 90 milioni di euro per convincere il Tottenham. Gli ‘Spurs’ sono consapevoli che Kane andrà in scadenza a giugno 2024 e che potrebbero perderlo a parametro zero tra un anno. Di conseguenza potrebbero essere quasi costretti ad accettare la proposta del Manchester United, così da incassare una cifra importante da poter reinvestire.