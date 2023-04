Count-down iniziato: Allegri-Juventus, matrimonio agli sgoccioli

Aumentano i dubbi, in casa Juventus, riguardo il futuro in bianconero di Massimiliano Allegri. Ecco le ultimissime notizie riguardo il suo addio: ecco quando potrà avvenire la separazione.

Nonostante un contratto fino al 2025, Allegri sarebbe vicino a lasciare la Juventus nella prossima stagione. Alla base di questa decisione ci sono i risultati poco soddisfacenti della squadra che non è mai esplosa sotto il punto di vista del gioco. L’insoddisfazione dei tifosi ha conquistato anche una parte della dirigenza che sembra intenzionata a puntare su un nuovo allenatore.

Aggiornamenti riguardo l’addio di Allegri dalla Juventus. La separazione può avvenire nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. Da Torino arrivano nuove conferme riguardo l’intenzione della società di dare una svolta alla guida tecnica bianconera. La nuova dirigenza è a lavoro per ingaggiare anche il nuovo direttore sportivo, che avrà il compito di risollevare la rosa. Il primo obiettivo del neo ds sarà quello di decidere il prossimo allenatore della Juventus, visto che ormai sembra quasi deciso per la separazione con Massimiliano Allegri. Solo la vittoria dell’Europa League può salvare il tecnico da un destino già segnato.

Ultime calciomercato Juventus, esonero Allegri: chi arriva al suo posto

Si apre, adesso, il dibattito attorno al sostituto di Allegri. Ecco i candidati che possono prendere il ruolo del tecnico livornese e allenare la Juventus in vista della prossima stagione. Molto dipender anche dal nuovo ds che avrà il compito di guidare tutta l’area tecnica.

Secondo le ultime indiscrezioni, il preferito della Juventus è Cristiano Giuntoli che è pronto a lasciare Napoli dopo la vittoria dello Scudetto. Il dirigente ex Carpi sarebbe pronto ad accettare la proposta dei bianconeri. In alternativa ci sono anche Massara del Milan, Rossi del Sassuolo e Sartori del Bologna. Con quest’ultimo potrebbe arrivare alla Juventus come nuovo allenatore Gasperini o Thiago Motta. I due hanno già lavorato con l’ex ds del Chievo Verona. Intanto, per quanto riguarda il destino di Allegri, tutto sembra ormai deciso. Come riferito anche dal giornalista Graziano Carugo Campi, sono ormai davvero poche le speranze di rivedere sulla panchina della Juventus Allegri. Solo l’eventuale successo in Europa League può salvare il tecnico dall’esonero. Sarà importante, dunque, il doppio confronto in semifinale contro il Siviglia e l’eventuale finale contro la vincente di Roma e Leverkusen.