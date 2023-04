Mollato dalla Juventus: la Roma rivede le stelle e lo fa firmare

Svolta di calciomercato, la Roma beffa la Juventus: arriva in giallorosso, colpo a sorpresa per Mourinho.

Dopo Dybala, un altro giocatore si appresta ad andare alla Roma nel prossimo calciomercato estivo 2023. Il centrocampista ha deciso di non proseguire la sua carriera a Torino e di trasferirsi nella Capitale. Una scelta chiara e precisa anche da parte dei suoi agenti che l’hanno proposto nelle ultime ore al club giallorosso.

La Juventus da sempre ha sempre dedicato tanta attenzione al centrocampo. I bianconeri hanno investito tanti soldi per rimodernare il reparto nevralgico del campo, talvolta puntando anche su giocatori che non hanno dato il contributo sperato. Non bisogna dimenticare, infatti, dei numerosi giocatori che hanno deluso le aspettative e che non hanno fatto le fortune della Juventus. Tuttora ci sono, all’interno della rosa, alcuni elementi che non sono imprescindibile e che, anzi, farebbero bene a trovare una destinazione per rimpolpare le casse della società bianconera. Intanto, arriva un aggiornamento riguardo il mercato della Roma. Mourinho ha chiesto garanzie alla proprietà americana, per restare vuole una rosa all’altezza e abbastanza competitiva. Ecco perché Tiago Pinto si è già mossa e, nelle ultime ore, ha contattato un obiettivo di mercato della Juventus.

Ultime calciomercato Roma: Juventus beffata, firma con i giallorossi

Secondo quanto riportato da Rete Sport, alla Roma è stato proposto il centrocampista del Leicester Youri Tielemans. Il 25enne, che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e che quindi dal primo luglio sarà libero di firmare con qualunque squadra, era un obiettivo anche della Juventus.

La sua stagione in Inghilterra non è stata positiva con i Foxes che sono a rischio retrocessione. Intanto, per il futuro, il belga ha deciso di lasciare il Leicester. Oltre alla Juventus c’è anche la Roma sulle tracce di Tielemans. Per evitare problemi con il Financial Fair Play, i giallorossi sono pronti a prendere giocatori svincolati. Ecco perché, nella lista di Tiago Pinto, è finito anche Tielemans che sarà libero dal prossimo primo luglio. Rappresenta una ghiotta opportunità a parametro zero, non è un mistero che anche la Juventus ha provato ad ingaggiare il giocatore. Su di lui è vivo anche l’interesse di altre società come il Borussia Dortmund. Il calciomercato estivo 2023 può regalare un derby tutto italiano, con Roma e Juventus in lizza per prendere Tielemans che sicuramente lascerà il Leicester visto che non rinnoverà il suo contratto. Nei prossimi mesi è attesa una svolta con la decisione finale del giocatore che chiarirà meglio le sue intenzioni riguardo il futuro in Italia.