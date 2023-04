Allegri nuovo dirigente della Juventus: la soffiata spariglia le carte

Calciomercato Juventus, l’ultima indiscrezione svela la possibile nuova carica per mister Allegri: i dettagli.

Dall’ultima indiscrezione si parla del futuro di mister Massimiliano Allegri: quale sarà ma soprattutto prolungherà alla Juventus? L’interrogativo ha già la risposta, almeno, per la prossima stagione.

Come scritto nell’indiscrezione di ‘Giacomo Scutiero’ su Twitter, Allegri potrebbe diventare un nuovo dirigente della Juventus nel ruolo di ‘Direttore tecnico’, dato che, ormai, è un ruolo che riveste già da almeno cinque mesi, come sottolinea – direttamente – Scutiero.

Allegri nuovo direttore tecnico: l’indiscrezione non lascia dubbi

Per la prossima stagione, dunque, mister Massimiliano Allegri ricoprirà, ancora una volta, un ruolo importante per la Juventus: quello di direttore tecnico. Ruolo che ricoprirebbe, all’interno del club, già da tempo in questa stagione in corso. Insomma, alla fine, il matrimonio tra Allegri e la Juventus dovrebbe continuare almeno un’altra stagione se dovesse essere confermato.

Infatti il contratto del tecnico toscano è ancora in pieno vigore, e, se non ci saranno ripensamenti improvvisi da parte del club, Allegri continuerà la sua avventura in bianconero anche nella prossima stagione, di nuovo da protagonista assoluto: sedendo sulla panchina con cui, in questa stagione, potrebbe ancora conquistare un obiettivo importante, quello della Coppa europea che manca da troppo tempo in casa torinese. Di conseguenza, adesso, tutto concentrato sulla semifinale di Europa League ma anche la volontà di consolidare il posto in Champions per la prossima stagione, stasera, i bianconeri potrebbero ritornare al secondo posto dovessero uscire con un risultato positivo dalla sfida in campionato contro il Bologna.