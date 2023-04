Bologna-Juventus 1-1, voti e pagelle bianconere: decide tutto Milik

È stato il giorno di un altro grande appuntamento calcistico per la Juventus di mister Allegri che ha dovuto vedersela contro il Bologna.

Questa sera i bianconeri hanno affrontato una sfida importante contro una squadra che non è mai stata facile da affrontare per i bianconeri. In trasferta del Bologna, la Juventus di Massimiliano Allegri cercava conferme per la classifica e la dichiarata zona Champions League: obiettivo prioritario dei bianconeri per consolidare la qualificazione nella prossima stagione.

Come detto poc’anzi, c’era massima concentrazione questa sera perché i bianconeri hanno ancora due obiettivi prioritari in questa stagione, tentare la vittoria dell’Europa League e qualificarsi in Champions League la prossima stagione.

Bologna-Juventus, i voti dei bianconeri

Questa sera, in un certo senso, era necessario ottenere punti importanti, uscendo da questa trasferta con un buon risultato. Andiamo a scoprire, di seguito, come hanno giocato i calciatori bianconeri. I voti:

JUVENTUS, (3-5-2) Szczesny 6; Cuadrado 5.5, Gatti 5,5, Danilo 5,5, Alex Sandro 5.5, Fagioli 6,5, Locatelli 6, Rabiot 6,5, Kostic 5.5; Chiesa 5, Milik 6,5

Subentrati a partita iniziata: Miretti 6, Soulé 6,5, Illing 6,5 Vlahovic, Paredes S.V.