Novità di calciomercato per il Napoli che è pronta a scippare alla Juventus un obiettivo in vista della prossima stagione.

Il Napoli si appresta a vincere lo Scudetto. La squadra di Spalletti è pronta a festeggiare, intanto in società si lavora in vista della prossima stagione. Nel mirino c’è un obiettivo dichiarato della Juventus, che già a gennaio aveva provato a prenderlo.

Il Manchester United è in pole per acquistare Kim del Napoli. Il difensore coreano può lasciare l’Italia nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023, ha una clausola rescissoria di 45-50 milioni di euro che sarà applicabile ai club stranieri solo per due settimane a luglio. Questa è una situazione abbastanza pericolosa per il Napoli, che non vuole correre rischi. Per questa ragione, il club azzurro, è a lavoro per bloccare un difensore che è nel mirino anche della Juventus. Una beffa enorme per i bianconeri che rischiano di salutare in maniera definitiva il loro obiettivo di mercato.

Ultime Napoli: ecco il sostituto di Kim, Juventus beffata

Secondo le ultime indiscrezioni riferite da actucameroun.com il Napoli, in difesa è pronto ad arrivare Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte. E’ lui il profilo scelto come potenziale sostituto di Kim Min-Jae, che interessa al Manchester United. Juventus beffata: i bianconeri, da tempo, erano in corsa per prendere il difensore che andrà in scadenza con l’Eintracht la prossima stagione. E’ una vera e propria occasione di mercato, visto che può essere preso a parametro zero.

Evan Ndicka è un potenziale sostituto di Kim e i contatti con lui si sono già stati intensificati. Il difensore lascerà l’Eintracht Francoforte a parametro zero quest’estate. Le richieste salariali di Evan Ndicka ammontano però a 5 milioni di euro. Una cifra che pone, per il momento, un problema per il Napoli che non si è ancora spinto su questi binari. Ecco perché in extremis potrebbe arrivare un nuovo sorpasso della Juventus che vuole prima capire come si concluderà questa stagione. Una cosa è certa: Ndicka è pronto ad arrivare in Serie A nel prossimo calciomercato. Il difensore è tra Napoli e Juventus anche se, a sorpresa, potrebbe aggiungere nella corsa anche un’altra concorrente come la Roma di Mourinho. Tutte valutazioni, queste, che saranno sciolte alla fine di questa stagione.