Calciomercato Juventus, maxi affare con il Barça: Kessié è bianconero

Calciomercato Juventus, Kessié in bianconero e maxi affare con il Barcellona. Ecco l’affare che sblocca il grande rinforzo ex Milan.

Le questioni da risolvere in casa bianconera restano numerosissime e abbracceranno una pluralità di aspetti che toccheranno il mondo sportivo e non solo. In attesa di una festa scudetto a Napoli momentaneamente rimandata ma in programma orma da tanto tempo, sono tante le big del campionato ancora in piena corsa per obiettivi importanti, seppur meno nobili rispetto a quello azzurro.

La Juventus, dal proprio canto, si trova nel pieno di una corsa Champions che ha ancora da emettere plurime sentenze e, soprattutto, destinata a dipendere anche dalle sentenze che, oltre al campo, dipenderanno da responsi e giudizi provenienti dalle aule di Tribunale. Dopo la prima decisione dello scorso 20 aprile, c’è certamente ulteriore attesa per comprendere quelle che potrebbero essere le possibili ripercussioni anche sul calciomercato, oltre che su una classifica che, ad oggi, resta ancora liquidissima.

Calciomercato Juventus, Kessié bianconero grazie allo scambio

L’obiettivo della squadra di Allegri, sfumata la speranza di vincere la Coppa Italia e in attesa di vedere cosa accadrà in Europa League con il Siviglia, resta quello di arrivare in uno dei tre slot rimasti alle spalle del Napoli, con la consapevolezza, però, che eventuali ingerenze Uefa e nuovi ribaltoni possano comunque impedire di vedere i bianconeri partecipare alla massima competizione continentale il prossimo anno.

L’impatto e l’effetto di tali aspetti potrebbe essere importante anche ai fini del calciomercato, a questo punto importante per plasmare una squadra che, al netto delle difficoltà e le distrazioni legate alla penalizzazione, ha comunque palesato defezioni che andranno limate a tempo debito.

I papabili rinforzi dovranno rispondere ad una serie particolare di caratteristiche, sul fronte tecnico-tattico ma anche economico. A tal proposito, anche in vista delle possibili uscite in questo reparto, non sfugga quanto riferito da TuttoMercatoWeb relativamente al rinforzo a centrocampo.

Quest’ultimo potrebbe rispondere al nome di Franck Kessiè, certamente finito da non poco tempo nel mirino della Juventus e potenzialmente ingaggiabili a condizioni più che vantaggiose, alla luce di una situazione con il Barcellona rivelatasi meno felice e positiva del previsto. L’ex Milan, in particolar modo, potrebbe essere coinvolto in un’operazione di scambio con il Barcellona che coinvolge anche Denis Zakaria.

D possibile crack ad elemento rivelatosi meno funzionale del previsto, lo svizzero non resterà al Chelsea dopo il prestito degli scorsi mesi. Uno scambio, in tale caso, accontenterebbe tutte le parti in causa.