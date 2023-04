Futuro Allegri e nuovo ds: l’annuncio ufficiale della Juventus

Le parole di Calvo a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara tra Bologna e Juventus. Ecco quanto dichiarato a proposito del futuro del tecnico livornese.

Una partita da non fallire per la Juventus, che contro il Bologna vuole ritornare alla vittoria per consolidare la propria posizione tra le prime quattro. A causa degli ultimi risultati poco convincenti, il futuro di Max Allegri è ritornato in discussione almeno da un punto di vista mediatico. A pochi minuti dal fischio d’inizio, però, lo Chief Football Officier Francesco Calvo ha fatto il punto della situazione, blindando il tecnico della Juventus:

OBIETTIVI E FUTURO ALLEGRI – “Gli obiettivi di questa stagione sono il secondo posto e la finale di Europa League. Conferma di Allegri? Significherebbe dire un’ovvietà, è il nostro pensiero. Progetto di quattro anni: per Allegri parlano i trofei vinti, le due finali di Champions. Non è assolutamente in discussione, anche in una stagione come questa abbiamo voglia di imparare, crescere e di migliorarci sia noi dirigenti, che l’allenatore e i calciatori.

NUOVO DS – “Stiamo pianificando il futuro con Cherubini ed Allegri, siamo un blocco granitico che lavora sul futuro oltre a terminare la stagione con il secondo posto e la finale di Europa League. Chiunque arriverà in futuro e non è scontato che arrivi qualcuno, si dovrà integrare in un sistema di lavoro di Juventus e nel lavoro che abbiamo fatto fino ad adesso. Più importante dei singoli C’è la Juventus che non dipende da una sola persona.

MOMENTO più DIFFICILE per la JUVE? – “Credo che quando si vivono dei momenti difficili e si passano, il prossimo è sempre più difficile. Abbiamo superato il periodo della retrocessione e l’abbiamo superato. Questo è il momento più difficile e anche il più importante per cambiare rotta, marcia e ritornare a vincere consolidando gli obiettivi.”