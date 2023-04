Juventus in Serie B: Ziliani ne svela il prossimo allenatore

Juventus in Serie B, il giornalista Paolo Ziliani svela, in caso di retrocessione, chi sarà il prossimo allenatore dei bianconeri. Si tratta di un ex

L’ombra della Serie B è sopra la Juventus e sarà sopra la società bianconera fin quando i processi non avranno una sentenza definitiva. E di tempo ancora ce ne vuole.

Anche il club ha paventato questa ipotesi nel momento in cui ha spedito agli abbonati Premier l’offerta per il rinnovo per la prossima stagione. E questo non fa altro che far aumentare l’ansia dentro i tifosi che aspettano di capire che fine farà il club. Che intanto oggi scende in campo a Bologna e nelle prossime settimane avrà sicuramente un impegno assai importante da affrontare: la doppia semifinale di Europa League contro il Siviglia che potrebbe regalare un ultimo atto di una manifestazione europea dopo un poco di tempo. Beh, diciamo che è quello l’obiettivo minimo arrivati a questo punto della stagione anche se, come detto, ci sarà ancora da soffrire dopo, in un’estate che si preannuncia davvero calda.

Juventus in Serie B, Gasperini o Palladino

E in caso di retrocessione non sarà sicuramente Massimiliano Allegri il prossimo allenatore della Juventus. A svelare quali potrebbero essere le decisioni societarie ci ha pensato il giornalista Paolo Ziliani.

Si tratta di un ex. Anzi, di due ex: o Gasperini – adesso all’Atalanta – oppure Palladino, che alla sua prima esperienza in panchina su una panchina di Serie A sta portando il Monza a toccare vette decisamente inesplorate e impensabili dopo un avvio di campionato da incubo. Insomma, Allegri out per la gioia di molti, anche se poi di gioia non si potrebbe di certo parlare, perché vedere la Juve in B è qualcosa che non si può nemmeno immaginare. No, non si può immaginare.