Polveriera Juventus, la rivelazione sull'assenza di Di Maria

Oggi è il giorno della partita per la Juventus, che dopo la disfatta di Coppa Italia vuole rialzarsi al più presto contro il Bologna.

Una trasferta assolutamente da non prendere sottogamba, anche perché gli ultimi risultati confermano le difficoltà di una squadra che ha perso troppe volte. Vanificando quanto di buono aveva fatto precedentemente. Ora si è in corsa su due fronti e in poche partite ci si gioca una stagione intera.

La missione principale rimane quella della conquista di uno dei primi quattro posti, o meglio uno dei tre alle spalle del Napoli ormai lanciato verso lo scudetto. Così si potrà accedere alla prossima Champions League e avere degli introiti economici importanti sui quali basare il futuro. Missione che si può portare a termine anche vincendo l’Europa League, e sarebbe senz’altro una felicità straordinaria per una tifoseria che pure sta vivendo una stagione tribolata per le vicende extracampo.

Juventus, un “caso Di Maria” dietro la mancata convocazione?

Tornando alla partita di oggi, nell’elenco dei convocati è spiccata l’assenza tra i nomi di quello di Angel Di Maria. L’argentino dunque non è a disposizione per questa trasferta, per un problema alla caviglia che non dovrebbe comunque pregiudicarne l’utilizzo nelle prossime gare.

#Juventus ad alta pressione: non solo #Allegri ma anche la squadra. #DiMaria ha chiuso prima l’allenamento per un fastidio alla caviglia quando ha capito che non sarebbe stato titolare oggi e poi non è stato inserito nella lista dei convocati per #BolognaJuve (#Tuttosport) pic.twitter.com/yEFUiAQiZZ — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 30, 2023

Ad ogni modo non mancano i rumors riguardo questa vicenda, che evidenzierebbero una grande tensione nell’ambiente bianconero. Giovanni Capuano nella sua rassegna stampa su Twitter evidenzia quanto riportato da “Tuttosport”. Ovvero che Di Maria avrebbe chiuso l’allenamento in anticipo per il fastidio alla caviglia quando avrebbe capito di non far parte della squadra titolare. Di qui poi la mancata convocazione.