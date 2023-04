Tudo(r) confermato: “Nuovo allenatore della Juventus”

La Juventus vuole chiudere nel migliore dei modi questa stagione ma nello stesso tempo deve iniziare a pensare per forza di cose al futuro.

Un futuro che ad ogni modo vede al momento tanti punti interrogativi, per via delle vicende extra campo che coinvolgono la società. Pensare però alla prossima stagione è doveroso, anche perché in chiave mercato bisogna cercare di anticipare una concorrenza che è sempre pressante.

La Juventus come al solito guarderà alla lista dei potenziali colpi a parametro zero. Guardando a quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Ma serviranno anche degli investimenti mirati in tutte le zone del campo se si vuole aprire un ciclo. Ed è anche per questo motivo che occorrono delle somme a disposizione da poter reinvestire. Se ne riparlerà comunque nelle prossime settimane, quando si faranno delle valutazioni definitive sui giocatori attualmente in rosa.

Juventus, l’OM pronto a liberare Tudor di fronte ad un’offerta

Si sta tornando a parlare però con prepotenza anche di un possibile cambio in panchina. La società ha grande stima di Allegri, che è legato al club da un contratto lungo. Ma di fronte ad un tracollo sportivo, con la mancata conquista della Champions League, lo scenario potrebbe cambiare.

“Le10sport” in Francia riporta quanto scritto da L’Equipe, ovvero che tra i maggiori indiziati alla sostituzione del livornese ci sarebbe Igor Tudor, autore di una stagione straordinaria con l’Olympique Marsiglia in Ligue1. Che avrebbe inoltre il vantaggio di conoscere bene l’ambiente. Tudor ha un contratto fino al 2024 e l’OM non direbbe no ad una sua partenza anticipata qualora arrivasse una offerta per lui. Altrimenti la società transalpina sarebbe già pronta a sedersi al tavolo a fine stagione per trovare un accordo per il prolungamento, considerando ottimo il cammino fatto dalla squadra sotto la guida dell’ex difensore.