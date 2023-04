Koulibaly alla Juventus, esplode la bufera: affare già ‘scritto‘

Nei giorni scorsi è uscita fuori la notizia relativa all’approdo alla Juventus di Koulibaly, nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. Ecco nuovi aggiornamenti su questo affare.

Ci sono delle novità di mercato Juve relative al colpo Koulibaly. Il difensore senegalese è un obiettivo conclamato della Vecchia Signora che ha provato a prenderlo anche nel corso del mercato estivo 2022. All’epoca l’affare saltò anche a causa della volontà del calciatore, che decise di trasferirsi al Chelsea. Ad oggi, però, la scelta di andare in Premier League non sta pagando con Koulibaly protagonista di una pessima annata.

Arrivano dall’Inghilterra nuovi indizi riguardo il passaggio alla Juventus di Koulibaly. L’ex attaccante dell’Aston Villa, Agbonlahor, nel corso di un’intervista a Football Insider, ha affermato che il 31enne è apparso “molto vecchio e dolorante” durante le sue partite per i Blues in questa stagione. Le dichiarazioni dell’ex giocatore ha scatenato i tifosi inglesi e in particolare quelli del Chelsea. Una parte, infatti, è contrariata dalle prestazioni di Koulibaly e spingono per mandarlo via nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. La Juventus resta alla finestra, in attesa di capire in che modo potrà acquistare e prendere il giocatore che comunque ha una valutazione abbastanza elevata.

Ultime calciomercato Juventus: Koulibaly scaricato dal Chelsea

“Sono sicuro che al Chelsea piacerebbe ricevere una buona offerta per lui. Possono costruire quella difesa intorno a Fofana, Badiashile e Thiago Silva”, così l’ex calciatore Agbonlahor che ha fatto fuori dal Chelsea Koulibaly. Occasione clamorosa per la Juventus in vista del prossimo calciomercato. La Vecchia Signora sta lavorando sotto traccia per prendere il centrale senegalese che in Serie A può fare ancora la differenza e dire la sua.

In questa stagione i numeri di Koulibaly non sono positivi così come quelli di tutto il Chelsea. Ovviamente ci si aspettava di più dall’ex Napoli che era arrivato a Londra in pompa magna. Adesso, a sorpresa, i tifosi sono pronti a scaricare il difensore che può finire alla Juventus nel prossimo mercato. Ovviamente non sarà facile convincere il Chelsea a cedere il giocatore in prestito, anche perché l’investimento fatto la scorsa estate dai Blues è stato abbastanza oneroso. Ma le pressioni dell’ambiente possono spingere la società a far fuori il giocatore e a puntare su profili più giovani. Una vera occasione di calciomercato per la Juventus che può prendere Koulibaly dal Chelsea a prezzo di saldo.