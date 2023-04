Bianconeri penalizzati di due punti: UFFICIALE, ricorso avviato

La stagione si sta avviando alla conclusione in questo periodo si sta però parlando meno di calcio giocato e più di sanzioni e penalizzazioni.

Ormai da qualche settimana questo è un argomento molto caldo in casa Juventus. Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha per il momento “ridato” indietro i 15 punti di penalizzazione che erano stati inflitti alla squadra di Allegri, rimettendola in corsa per un piazzamento Champions.

Si parla tanto del fatto che le sanzioni dovrebbero arrivare a campionato concluso, anche perché a livello psicologico per una squadra non è semplice gestire queste situazioni. La Juve dovrà comunque ancora affrontare le vicende legate alle plusvalenze e quelle legate alla “manovra stipendi”. Una nuova penalizzazione insomma non è del tutto da escludere e i tifosi sono giustamente preoccupati per quello che potrebbe essere il futuro del club.

Penalizzazione per il Siena in Serie C: pronto il ricorso

Non è però solamente la Juventus l’unico club che si trova ad avere a che fare con la giustizia sportiva in questi mesi, tutt’altro. Dalla serie A per finire a quelle minori, tante squadre sono coinvolte da problematiche e da penalizzazioni che riscrivono le classifiche.

Basti pensare alla Reggina in serie B, tanto per fare un esempio. E come si legge su “Il Resto del Carlino” anche per il Siena in serie C nei giorni scorsi è arrivata la conferma, da parte della Corte federale d’appello, di due punti di penalizzazione. Che potrebbero non essere i soli visto che il club toscano è stato nuovamente deferito. Ora anche il Siena farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Rinviati i playoff. Sempre in serie C per l’Imolese sono arrivati 4 punti di penalizzazione che di fatto lo hanno condannato alla retrocessione in D. Si preannuncia dunque un’estate molto calda per diverse squadre.