Vlahovic rompe con Allegri e lascia la Juve: la formula spiazza tutti

Calciomercato Juventus, la situazione potrebbe spiazzare tutti. C’è questa ipotesi per il futuro di Dusan Vlahovic: i dettagli.

Certamente non nel suo periodo migliore, anzi, in una fase decisamente calante per diverse motivi, oltre alla forma fisica (complice anche gli infortuni), le presunte divergenze tattiche con mister Allegri, che sarebbero state rese pubbliche anche dallo stesso attaccante, stanno creando non pochi problemi all’interno nel club e adesso le gerarchie offensive potrebbero cambiare già dalla prossima stagione.

Come si legge nell’ultima indiscrezione, adesso, nel futuro di Dusan potrebbe presentarti una nuova società importante ma la formula lascerebbe tutti sbigottiti. Infatti, stando al portale francese, Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in prestito.

Vlahovic in prestito al Psg: la nuova formula per l’addio

Una soluzione che, secondo il portale francese ‘lequotidiendusport’ potrebbe divenire presto concreta. Ad oggi, infatti, la stessa Juventus non sembra convinta di cedere così direttamente un investimento importante di cui, proprio la dirigenza bianconera, ne aveva fatto progetto concreto per il futuro. Una spesa importante fatta giusto un anno fa, ad oggi, potrebbe essere troppo fallimentare in caso di svendita. Pertanto, il club torinese è combattuto tra due sentimenti: cedere il giocatore ad una cifra superiore a quella spesa, oppure insistere per concedergli ancora un po’ di tempo, convinto che Dusan non può aver perso le qualità che gli hanno fatto segnare 17 gol in 21 partite, durante i suoi ultimi sei mesi trascorsi a Firenze.

Ma se non dovesse esserci la Champions League a causa del problema relativo al caso plusvalenze, a quel punto, ci potrebbe essere un assalto diretto delle big di tutta Europa. Ad aprire la fila dei club blasonati c’è sempre, ovviamente, il Real Madrid, seguito dalle inglesi Arsenal e Manchester United mentre dalla Germania continua ad essere viva la presenza del Bayern Monaco ma come detto poc’anzi, l’ultima soluzione, vedrebbe inaspettatamente anche il PSG che lo vorrebbe però in prestito.