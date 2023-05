Fuochi d’artificio Juventus: svelato il nuovo DS

Non ci sono più dubbi: svelato il nuovo direttore sportivo della Juventus. Arriva la risposta

Nella giornata di ieri, poco prima del fischio d’inizio di Bologna-Juventus, il Chief Football Officier Francesco Calvo ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri ma non solo.

Calvo si è soffermato anche sugli obiettivi da qui alla fine della stagione e sul possibile nuovo direttore sportivo: “Gli obiettivi di questa stagione sono il secondo posto e la finale di Europa League. Conferma di Allegri? Significherebbe dire un’ovvietà. Per Allegri parlano i trofei vinti, le due finali di Champions. Non è assolutamente in discussione, anche in una stagione come questa abbiamo voglia di imparare, crescere e di migliorarci sia noi dirigenti, che l’allenatore e i calciatori. Direttore sportivo? Stiamo pianificando il futuro con Cherubini ed Allegri. Siamo un blocco granitico che lavora sul futuro oltre a terminare la stagione con il secondo posto e la finale di Europa League. Chiunque arriverà in futuro, e non è scontato che arrivi qualcuno, si dovrà integrare in un sistema di lavoro e nel lavoro che abbiamo fatto fino ad adesso qui alla Juventus. Più importante dei singoli c’è la Juventus che non dipende da una sola persona”.

Juventus, nuovo direttore sportivo: “Sempre più convinto, sarà Giuntoli”

Il giornalista Vincenzo Marangio si è espresso così su chi potrebbe essere il nuovo direttore sportivo della Juventus, prendendo spunto dalle parole del Chief bianconero, Francesco Calvo.

Di seguito il tweet del giornalista di ‘Radiobianconera’: “Dopo le parole di Francesco Calvo e dopo alcune chiacchierate fatte a Napoli, sono sempre più convinto che Cristiano Giuntoli sarà il prossimo direttore sportivo della Juventus. Certi silenzi nascondono significati importanti”. Sembra non esserci più alcun dubbio, quantomeno su chi sia l’indiziato principale. L’attuale direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, potrebbe approdare alla Juventus dalla prossima stagione. Sullo sfondo rimangono anche Frederic Massara e Andrea Berta, attuale ds dell’Atletico Madrid. Sono, però, due opzioni secondarie che non si avvicinano a quella principale che rimane Giuntoli.