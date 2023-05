Scambio stellare con il Barcellona: notte fonda Juventus, salta tutto

By

Calciomercato Juventus, scambio super con il Barcellona e addio immediato. Xavi accontentato così, ecco cosa sta succedendo.

Le incertezze del momento attuale impediscono alla Juventus, così come a tante altre società di ragionare in un’ottica a gittata troppo ampia. Importante e fondamentale, infatti, restare concentrati su un presente che ha ancora tanto da offrire e che potrà risultare decisivo ai fini della preparazione della prossima stagione e di un calciomercato che non poche novità potrebbe regalare anche alla Vecchia Signora.

Su tale fronte, è ormai da tempo chiaro come gli accorgimenti in casa Juventus saranno plurimi e, sentenze giudiziarie a parte, va evidenziato come essi si intrecceranno soprattutto con piazzamenti e obiettivi centrati nel corso delle prossime settimane. La previsione è quella di assistere ad una campagna acquisti contraddistinta certamente da diversi addii ma, al contempo, anche dall’approdo di elementi prelevabili alle giuste condizioni economiche.

Calciomercato Juventus, scambio stellare con il Barcellona: addio Ferran Torres

I noi fin qui monitorati sono diversi e rispondono ad una serie di qualità e caratteristiche identificate da Allegri e dagli addetti ai lavori come fondamentali ai fini del perfezionamento della squadra bianconera. I ruoli interessati sono diversi e, tra i vari, si segnala un attacco laddove non poche difficoltà sono state vissute da Vlahovic e colleghi.

Questo lascia intendere il motivo per il quale sono previste importanti operazioni anche su tale fronte, seppur nel pieno rispetto di quei fattori di sostenibilità di cui detto sopra. A tal proposito, dunque, non sfugga quanto riferito da Pablo Pinto, giornalista DAZN che ha parlato della nascita di un interessante scenario di scambio tra Barcellona e Atletico Madrid.

I blaugrana sono interessati da qualche tempo a Carrasco ma avrebbero avvisato l’Atletico Madrid di non poter garantire loro gli esborsi richiesti. Per tale motivo, alla luce della grande attrazione di Xavi nei confronti ci Carrasco, il piano sembrerebbe seguire la strada dello scambio con un altro giocatore. Ci riferiamo a Ferran Torres, accostato anche alla Juventus ma il cui futuro, seppur lontano da Barcellona, non parrebbe destinarlo a Torino.