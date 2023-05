Non vince da 5 partite in Serie A: tecnico dimissionario, ore caldissime

Sarà un finale di stagione incandescente quello che attende la Juventus di mister Allegri, chiamata a dare il massimo in queste ultime settimane.

C’è una finale di Europa League da riuscire a conquistare, con la doppia sfida al Siviglia che rappresenta un ostacolo davvero molto alto da superare. Allo stesso tempo però c’è una volata in serie A con probabilmente si risolverà, usando un gergo ciclistico, solo allo sprint. Nel quale dunque si dovrà essere bravi a mettersi davanti agli avversari, anche solo per un soffio.

Non c’è troppo tempo per pensare al pareggio di Bologna, perché la Juventus deve già guardare alla prossima sfida casalinga di mercoledì contro il Lecce. Una partita di quelle da prendere con le pinze, visto che i pugliesi sono in lotta per non retrocedere e sono stati già capaci di ottenere buoni risultati sui campi delle big. Dai bianconeri ci si aspetta molto, anche perché Allegri e i suoi ragazzi in campionato hanno ottenuto solo un punto nelle ultime quattro gare.

Serie A, Samp in crisi: Stankovic pensa alle dimissioni

C’è però chi sta facendo peggio della Juve ed è la Sampdoria di Dejan Stankovic. Che pare ormai rassegnata alla retrocessione dopo una stagione nella quale non mancano i problemi societari. I blucerchiati non vincono da 5 partite, da quel 3-1 al Verona che sembrava aver riacceso la fiammella della speranza.

Anche ieri la prova offerta dalla Samp è stata ben al di sotto delle aspettative, il 5-0 con il quale la Fiorentina si è imposta sui doriani lascia ben poco spazio ai commenti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, proprio l’allenatore Stankovic sarebbe pronto a dimettersi in giornata odierna dopo l’ennesimo scivolone, e avrà un incontro con la dirigenza quest’oggi per decidere se continuare o meno fino al termine della stagione.