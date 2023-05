Juventus, la probabile formazione anti-Lecce: Allegri prepara la rivoluzione

Non c’è tempo per riposare per la Juventus, che domani sera sarà nuovamente impegnata in serie A contro il Lecce.

I bianconeri non riescono a vincere da cinque partite e il loro cammino verso un piazzamento valido per la prossima edizione della Champions League si è complicato e non poco. Bisognerà andare al massimo in queste ultime partite e fare più punti possibili.

Soltanto così non si potranno poi avere veri rimpianti riguardo il piazzamento conquistato. Non bisogna però dimenticare che la Juventus è attesa anche da due durissime partite valide per la semifinale di Europa League contro il Siviglia. Per cui mister Allegri in questo periodo dovrà essere molto bravo a gestire le residue energie dei suoi uomini. Molti dei quali non sono al top anche a causa dei vari infortuni subiti nel corso di questa stagione. L’allenatore nelle prossime ore dunque valuterà chi mandare o meno in campo.

Juventus, Allegri fa riposare Rabiot e Locatelli

Alcune indicazioni Allegri le ha date in conferenza stampa. “Bremer ha riposato nell’ultima partita ed è pronto a rientrare nella prossima, giocare ogni tre giorni è stata una novità per lui quest’anno. Contro il Lecce potrebbe fermarsi Alex Sandro, sempre in previsione dei tanti impegni ravvicinati. Servono energie nuove e cerchiamo di ruotare per sfruttare al meglio certe situazioni” si legge sul sito internet del club. Bonucci titolare dunque?

Come invece riporta Sky Sport, ci saranno delle sicure novità in mezzo al campo. Dove Rabiot avrà un turno di riposo, del resto il francese è stato uno dei più utilizzati. Con lui potrebbe rimanere fuori pure Locatelli, con Miretti e Paredes candidati ad una maglia da titolare. A sinistra Iling-Junior potrebbe essere la mossa a sorpresa, con possibile staffetta con Kostic.