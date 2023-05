Juventus, ora è UFFICIALE: buone notizie per Allegri

Juventus, ora è UFFICIALE: il giocatore si è allenato con i compagni e potrebbe essere convocato per la partita con il Lecce.

Meno di ventiquattr’ore al nuovo impegno infrasettimanale della Juventus, che domani alle 18 scenderà in campo contro il Lecce all’Allianz Stadium. Non c’è tempo né modo per rifiatare per la squadra di Massimiliano Allegri, ormai abituata a giocare una volta ogni tre giorni. Quella contro i salentini è, in ogni caso, una gara da non sbagliare.

La vittoria in campionato manca da oltre trenta giorni e le uniche soddisfazioni nel mese di aprile sono arrivate in Europa League con la conquista della semifinale ai danni dei portoghesi dello Sporting. In Serie A invece i bianconeri hanno frenato e l’hanno fatto anche in maniera brusca. Tre sconfitte di fila con Lazio, Sassuolo e Napoli e un pareggio, che ha spostato poco, contro il Bologna al “Dall’Ara”. Un punto in quattro giornate che certifica l’importante flessione a cui sono andati incontro Danilo e compagni. Serve al più presto una reazione per consolidare il terzo posto ed evitare che si avvicinino la Roma e le due milanesi: dopo i risultati di domenica il divario dalle inseguitrici si è ridotto a tre punti.

Juventus, ora è UFFICIALE: Kean verso la convocazione

Per la gara con il Lecce Allegri ritrova Di Maria, che ha saltato la trasferta di Bologna per via di un fastidio alla caviglia. L’argentino è pronto a riprendersi il suo posto da titolare accanto a Vlahovic, che non vede l’ora di sbloccarsi e interrompere il digiuno di gol.

In difesa dovrebbe riposare Alex Sandro: giocheranno Gatti, Bremer e Danilo: l’ex Torino è di nuovo arruolabile e tornerà a comandare la difesa di fianco al brasiliano. A centrocampo le possibili novità riguardano la partenza dal 1′ di Paredes ma soprattutto del giovane Iling Junior, che in Emilia da subentrato ha dato buonissime sensazioni. Le ultime notizie che arrivano da Torino parlano di una possibile convocazione di Kean, che oggi si è allenato con i compagni e potrebbe andare in panchina contro il Lecce.