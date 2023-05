Nuovo processo FIGC: ribaltone UFFICIALE

Ci si sta avvicinando ormai alla conclusione dei vari campionati con tanti verdetti che sono ancora da assegnare. E non solo per la Juve.

I bianconeri di mister Allegri stanno cercando in queste fasi conclusive di arrivare al tanto sospirato piazzamento valido per la prossima Champions League. Sarebbe davvero un risultato straordinario considerando le tante difficoltà che Chiesa e soci hanno dovuto affrontare in questa stagione.

Difficoltà non solo legate alle vicende di campo. La penalizzazione di 15 punti subita per il caso plusvalenze ha condizionato il cammino della Juventus in serie A. Ora i bianconeri possono di nuovo contare su quanto conquistato sul terreno di gioco, ma i tifosi sono comunque preoccupati per le questioni extra campo che riguardano la società.

Reggina, anticipata l’udienza della Corte Federale d’Appello

Anche in serie B come ormai si sa da qualche tempo a questa parte ci sono delle situazioni che vanno definite dalla giustizia sportiva. La Reggina ha già avuto una penalizzazione di 3 punti in classifica e ora rischia una nuova sanzione che potrebbe compromettere il suo posto in zona playoff.

La #Reggina informa che la Corte Federale di Appello ha annunciato l’anticipo dell’udienza a giovedì 11 maggio alle ore 15:30. — Reggina 1914 (@Reggina_1914) May 2, 2023

Lo stesso club calabrese proprio nel pomeriggio di oggi ha comunicato, attraverso il suo profilo Twitter, che la Corte Federale d’Appello ha annunciato l’anticipo dell’udienza a giovedì 11 maggio alle ore 15:30. Ci sarà dunque molta attesa per conoscere quale sarà la decisione presa riguardo le presunte irregolarità della Reggina. Come si augurava la Lega Serie B, si cercherà di arrivare ad una conclusione del procedimento prima della fine della stagione, in modo da cristallizzare la classifica per poi dare vita alle fasi che dovranno emettere verdetti sia in testa che in coda.