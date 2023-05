Calciomercato Juventus, Vlahovic out: Osimhen completa il tridente

La big scarta Dusan Vlahovic e vira su Victor Osimhen per completare il tridente

Dusan Vlahovic sta vivendo una stagione da incubo e sembra non dare cenni di ripresa, né in campionato, né in Europa League.

Anche nell’ultima gara di campionato contro il Bologna Allegri gli ha concesso solo pochi minuti in cui non è riuscito a incidere. Il serbo sembra sfiduciato, sembra aver perso quelle certezze tecniche ma anche quel fuoco che prima abitava il suo volto quando metteva piede sul rettangolo verde. Vlahovic sembra il lontano parente dell’attaccante devastante visto a Firenze sotto la guida di Italiano poco più di un anno fa. Fin ora ha realizzato appena 11 gol in tutte le competizioni stagionali, ben 6 in meno rispetto a quelli realizzati solo in campionato con la Fiorentina in 3 mesi. Questo la dice lunga sul rendimento di Vlahovic che, a sua discolpa, ha dovuto fare i conti con la pubalgia che lo ha limitato notevolmente anche durante il Mondiale in Qatar. La Juventus non più così sicura di tenerlo ma anche le pretendenti stanno cominciando a defilarsi. Fini a poco tempo fa il Manchester United era una delle principali pretendenti al serbo; adesso ha deciso di virare su Kane. Anche il Real Madrid non sembra avere più lo stesso interesse per Vlahovic e avrebbe deciso di virare su Victor Osimhen.

Juventus, Vlahovic scartato: il Real Madrid punta Osimhen e Hojlund

Il Real Madrid aveva mostrato un interesse concreto per Dusan Vlahovic nei mesi scorsi ma adesso sembra averlo messo da parte.

I blancos devono cominciare a pensare a un post-Benzema e lo stesso Carlo Ancelotti ha sottolineato come il club sia alla ricerca di un centravanti. Sembra un’utopia pensare di sostituire il Pallone d’Oro che per dieci anni ha fatto la storia del Madrid e che sta continuando a farla. Florentino Perez è a caccia di nuovi attaccanti talentuosi e, come riportato da ‘fichajes.net’, in cima alla lista c’è Victor Osimhen, reduce da una stagione maiuscola (26 gol in 33 partite) col Napoli e prossimo alla vittoria dello scudetto. Sul nigeriano, però, è forte l’interesse anche di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Un altro centravanti della Serie A che ha attirato l’attenzione del Real è Rasmus Hojlund, classe 2003 dell’Atalanta, autore di 8 gol e 3 assist tra campionato e Coppa Italia. Il danese si sta imponendo anche in Nazionale e rappresenta un talento cristallino.

Leggermente più defilato c’è anche un altro attaccante in lizza per il Real, connazionale dello stesso Benzema. Si tratta di Marcus Thuram, figlio d’arte e perno del Borussia Mönchengladbach. A differenza degli altri due e dello stesso Vlahovic, il suo contratto scadrà a fine stagione. Di conseguenza per il Real Madrid potrebbe essere una ghiotta occasione a parametro zero.