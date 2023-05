Formazioni ufficiali Juventus-Lecce: la decisione su Vlahovic

Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali della sfida in programma all’Allianz Stadium: le scelte di Allegri e di Baroni.

Per provare a risollevare la china e ritrovare un successo che in campionato manca ormai da sei partite. La Juventus si accostato all’impegno casalingo contro il Lecce con la consapevolezza di non poter fallire. La corsa Champions – complice gli ultimi risultati assolutamente deludenti – si sta complicando sempre di più.

I bianconeri, dunque, contro il Lecce non hanno alternativa alla vittoria. La compagine di Baroni, però, che già all’andata mise in grande difficoltà Milik e compagni, non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. Del resto i salentini hanno già dimostrato di poter affrontare a viso aperto qualsiasi tipo di avversario, senza alcun timore reverenziale. L’importantissimo successo ottenuto contro l’Udinese nell’ultima di campionato è stato un tassello importante in ottica salvezza. C’era alcuni dubbi in merito alle possibili scelte dei due allenatori: diamo uno sguardo alla lista ufficiale dei 22 titolari.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny, Bremer, Bonucci, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic, Di Maria, Vlahovic.