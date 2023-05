Atalanta-Juventus, big a serio rischio: diagnosi UFFICIALE

Atalanta-Juventus, assenza pesante per Gasperini in vista della gara di domenica contro i bianconeri: il giocatore darà forfait.

La corsa per un posto in Champions League sta regalando emozioni su emozioni, coinvolge più squadre a poche giornate dalla fine dei giochi e non c’è ancora una gerarchia definita. Juventus e Lazio in questo turno infrasettimanale sono tornate a vincere, consolidando rispettivamente il terzo e il secondo posto.

Ha approfittato dei passi falsi di Roma e Milan invece l’Inter, che nella trasferta di Verona ha esagerato, segnando sei gol. Il prossimo turno promette scintille, visto che andranno in scena tre incroci interessanti. Due di questi riguardano ancora una volta le milanesi e le romane: tra due giorni si riscende in campo, con il Milan che ospiterà la Lazio a San Siro e l’Inter sarà ospite della Roma all’Olimpico. La Juventus invece è impegnata al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, che ha rilanciato prepotentemente le proprie ambizioni di quarto posto vincendo tre partite consecutive contro Roma, Torino e Spezia. Corre di nuovo veloce la squadra di Gian Piero Gasperini, possibile mina vagante in un finale incandescente.

Atalanta-Juventus, la Dea perde Hojlund

I nerazzurri bergamaschi ieri hanno avuto la meglio anche sui liguri di Leonardo Semplici, battuti 3-2 al termine di un match pirotecnico. In classifica sono saliti a quota 58, stessi punti di Milan e Roma, due in meno dell’Inter e cinque della Juventus.

Hanno ritrovato la loro vena realizzativa i due colombiani, Muriel e Zapata, protagonisti di una stagione piena di ombre e pochissime luci, soprattutto a causa dei continui problemi fisici che li hanno tormentati. Solo panchina contro lo Spezia invece per il giovane attaccante danese Hojlund, fermatosi nel riscaldamento per un guaio muscolare. Effettuati gli accertamenti, i medici dell’Atalanta hanno riscontrato un edema al muscolo psoas destro che dovrà essere valutato giorno per giorno. Il centravanti scandinavo, una delle grandi rivelazioni di questo campionato, salterà dunque la sfida con la Juventus di domenica.