Calciomercato Juventus, il Milan non demorde: sfida da 20 milioni in Belgio

Il Milan sfida la Juventus per il gioiello del campionato belga: operazione da 20 milioni, testa a testa in Serie A

Il calciomercato estivo è sempre più vicino e la Juventus avrà bisogno di intervenire in maniera concreta.

I bianconeri dovranno fare i conti con molte partenze illustri, alcune a parametro zero come quelle di Cuadrado, Alex Sandro, Di Maria e Rabiot che, salvo clamorose sorprese, dovrebbero lasciare Torino a giugno. La società deve affrontare diverse questioni giudiziarie che potrebbero incidere enormemente sulla prossima sessione di mercato e sulla progettualità. In più c’è da conquistare una finale di Europa League per cercare di portare a casa un trofeo. La Uefa, intanto, ha intenzione di escludere la Juventus dalle coppe e questo complicherebbe tremendamente i piani della società che intanto sta lavorando in chiave calciomercato, soprattutto su potenziali colpi a parametro zero. Uno di questi potrebbe essere Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica, così come Evan N’Dicka in scadenza con l’Eintracht Francoforte. I bianconeri, però, guardano anche al reparto offensivo e avrebbero puntato un giovane talento del calcio belga.

Juventus, occhi su Noa Lang: piace anche al Milan

La Juventus ha messo nel mirino anche il talento del Club Bruges, Noa Lang. Il classe ’99 olandese è uno dei talenti più interessanti del panorama europeo e sicuramente del calcio belga.

I suoi numeri sono da tenere sotto osservazione. L’olandese ha collezionato 8 gol e 5 assist in Jupiler Pro League e 3 reti in coppa. Noa Lang si è messo in mostra anche in Champions League e ha attirato l’attenzione delle big europee, ma anche dei top club di Serie A. In particolare proprio la Juventus ma anche il Milan, come sottolineato dal portale spagnolo di calciomercato ‘fichajes.net’. I rossoneri, infatti, vogliono pescare nuovamente in casa Bruges, nonostante l’acquisto, fin ora deludente, di Charles De Ketelaere, soprattutto perché in estate potrebbero perdere Brahim Diaz in quella zona di campo. Noa Lang ha un contratto con il Bruges fino a giugno 2025 e il club belga chiede circa 20 milioni di euro per lasciarlo andare. Una cifra non esorbitante ma certamene sostanziosa per due club che attualmente non navigano nell’oro. Sarà anche fondamentale la volontà del giocatore nella scelta finale, avendo la possibilità di scegliere tra due realtà come Milan e Juventus, senza dimenticare gli interessi da parte di altri club europei.