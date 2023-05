Calciomercato Juventus, finalmente Milinkovic-Savic: altro che 40 milioni

La Juventus torna forte su Sergej Milinkovic-Savic: altro che 40 milioni, ecco la cifra che può consegnare il serbo ai bianconeri

La Juventus è consapevole che a fine stagione molti big potrebbero andare via, alcuni addirittura a parametro zero.

Tra questi sicuramente Juan Cuadrado, Alex Sandro, Angel Di Maria e Adrien Rabiot; tutti in scadenza a giugno 2023. La Juventus vuole farsi trovare pronta all’eventualità di perdere questi giocatori e sta già lavorando per trovare dei sostituti all’altezza. In difesa i nomi caldi sono sempre quelli di Evan N’Dicka e Alejandro Grimaldo. A centrocampo invece, i bianconeri devono pensare anche a come rimpiazzare Leandro Paredes che non verrà confermato e tornerà a Parigi a fine stagione. In più c’è la questione Pogba, ancora da valutare e che potrebbe dipendere anche dal suo rendimento in questo finale di stagione. Una pista che potrebbe tornare di moda, come riportato da ‘Il Messaggero’ è quella che porta a Sergej Milinkovic-Savic. Nelle ultime due settimane i bianconeri avrebbero riallacciato i rapporti con Kezman, agente del centrocampista della Lazio.

Juventus, si riaccende la pista Milinkovic-Savic

Il serbo non ha accettato il rinnovo e dunque andrà in scadenza a giugno 2024. Una situazione che costringe la Lazio a valutare concretamente la sua cessione, per non perderlo a parametro zero tra un anno.

Il patron Claudio Lotito aveva strappato dal ‘Sergente’ una promessa, cioè che non sarebbe andato via a parametro zero. E’ pensabile, quindi, che il serbo possa andar via da Roma nella prossima sessione estiva di calciomercato. Milinkovic-Savic è una suggestione ormai da anni per la Juventus ma Lotito lo ha, di fatto, sempre blindato, chiedendo cifre folli. Ad oggi, però, lo scenario è cambiato, proprio in relazione al suo contratto in scadenza a giugno 2024. Da parte dei bianconeri non si intravede la cifra di 40 milioni che la Lazio chiede. La Juventus offre 25 milioni di euro più bonus, una cifra che attualmente non soddisfa le richieste di Lotito. La ‘Vecchia Signora’ è tornata in corsa per il centrocampista sebo ma deve anche tenere in considerazione la possibilità che arrivi la cifra richiesta dai biancocelesti da parte delle big di Premier League. Club come Arsenal e Newcastle sono le principali candidate a Milinkovic-Savic. Per la Juventus il prerequisito per arrivare a Milinkovic è quello di disputare la Champions, condizione quasi necessaria per convincerlo ad accettare l’approdo a Torino.