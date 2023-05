Fumata bianca dopo l’infortunio: firma con la Juve

Dopo l’infortunio arriva la fumata bianca: il gioiello verso la firma per il rinnovo con la Juventus

In una stagione disastrosa, l’unica vera nota positiva per la Juventus è l’inserimento dei giovani della Next Gen che stanno accelerando il processo di maturazione.

Uno su tutti Nicolò Fagioli, reduce da una stagione in prestito alla Cremonese in Serie B che gli ha permesso di maturare, ottenendo la promozione in A. Quest’anno è diventato un giocatore importante per il centrocampo di Allegri, realizzando anche gol pesanti, come quello che ha regalato la vittoria alla Juve contro l’Inter nella gara d’andata. Ma anche Fabio Miretti, Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Iling-Junior. Gioielli della Next Gen che hanno trovato il loro posto in prima squadra, mettendo in mostra il grande materiale a disposizione della Juventus. La società sta lavorando costantemente sulla seconda squadra per attingere sempre più talenti che possano rivelarsi un valore aggiunto per la prima squadra.

Juventus, rinnovo in vista per Stramaccioni: un altro gioiello della Next Gen

La Juventus monitora da vicino anche i suoi giovani della Next Gen. Non solo quelli che sono ormai in pianta stabile in prima squadra, ma anche quelli che hanno disputato l’intero campionato di Serie C con la squadra guidata da Massimo Brambilla.

Uno di questi è il difensore classe 2001 Diego Stramaccioni. Il 21enne cresciuto nelle giovanili del Perugia, è uno dei perni della difesa della Juventus Next Gen ma sta recuperando da un brutto infortunio che lo costringerà a stare lontano dal campo per qualche mese. La società bianconera crede molto nelle sue qualità e vuole dare un segnale importante, per certificare la fiducia nel ragazzo. La Juventus, infatti, ha avviato la trattativa per il rinnovo di Stramaccioni che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Un ragazzo che ha dimostrato grande professionalità, oltre alle doti tecniche che gli hanno permesso già di conquistarsi il posto nella nazionale minore. La Juventus crede che possa diventare anche un giocatore importante per la prima squadra e per rinforzare la difesa di Allegri. Il rinnovo è vicino e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.