Colpaccio alla Bremer: la Juventus paga la clausola e sistema la difesa

Iniziare a pensare al futuro è doveroso per una grande squadra come la Juventus che ha grandi ambizioni e vuole continuare ad averle.

La dirigenza nelle prossime settimane sarà chiamata a prendere delle decisioni importanti riguardo agli uomini che dovranno far parte della squadra della prossima stagione. Quel che ormai pare sicuro è che ci saranno diverse novità in tutte le zone del campo.

Prima però gli uomini di Allegri sono chiamati a chiudere nel migliore dei modi l’attuale stagione in corso. La missione principale è quella di riuscire a strappare il pass per la prossima edizione della Champions League. Garantirebbe un palcoscenico internazionale importante ma soprattutto degli introiti economici fondamentali per iniziare un percorso di ricostruzione. Nelle partite che mancano dunque si dovrà dare il massimo per riuscire ad ottenere l’ambito piazzamento in serie A e magari anche a vincere l’Europa League. Sarebbe davvero una grande soddisfazione per la tifoseria, che sta vivendo una stagione decisamente tribolata.

Juventus, occhi su Pau Torres del Villarreal

Poi ci si potrà concentrare esclusivamente sul mercato, perché come detto la Juventus dovrà effettuare diversi innesti. Specialmente nel pacchetto arretrato, considerando anche il fatto che Bonucci non è più giovanissimo. Con un nome che è tornato prepotentemente alla ribalta nel corso degli ultimi giorni.

Come infatti ha scritto “Sport.es” in Spagna, la società bianconera avrebbe posato gli occhi su Pau Torres del Villarreal, difensore centrale che è ormai nel pieno della maturità calcistica e rappresenterebbe un colpo importante per sistemare il pacchetto arretrato. Torres ha un contratto fino al 2024 e una clausola rescissoria di 50 milioni che potrebbe essere versata per averlo subito senza alcuna trattativa. Ma proprio la lunghezza del contratto potrebbe portare la Juventus a fare una offerta al ribasso in estate per portarlo a Torino.