Processo Juventus, nuovi atti dopo il rinvio: ecco la data

Processo Juventus, nuovi atti depositati dalla Procura dopo il rinvio dello scorso 27 marzo. La data della prima udienza preliminare

Nuovi atti da parte della procura di Torino sono stati depositati per l’inchiesta Prisma, quella che vede coinvolta la Juventus e che vede coinvolti gli ex dirigenti della società bianconera, tutti sul banco degli imputati.

Dopo il rinvio dello scorso 27 marzo, mercoledì 10 maggio è il giorno dell’udienza preliminare davanti al Gup di Torino. Questo è spiegato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che parla di nuovi pagine, centinaia di pagine, che raccolgono tutto il lavoro svolto nell’ultimo mese, dopo quel rinvio che si è capito subito, durante la mattinata, che era praticamente una cosa scontata. Ma adesso è arrivato il tempo delle nuove udienze.

Processo Juventus, decide il giudice

La prossima settimana, inoltre, il giudice per le indagini preliminare deciderà soprattutto sulla competenza territoriale. Questo è uno dei temi principali in queste ore e nei prossimi giorni, un tema posto dai legali bianconeri che vorrebbero uno spostamento.

Gli avvocati infatti, anche perché l’ipotesi di reato e manipolazione del mercato – essendo la Juventus quotata in borsa – si sarebbe consumato a Milano, dove ha sede appunto Piazza Affari, o a Roma, dove ci sono i server della borsa. Insomma, una situazione che in ogni caso rimane ancora in stallo e forse sarà così anche nei prossimi giorni. Vedremo, ovviamente, quello che succederà con una data importante per la Juventus che si avvicina in maniera veloce.