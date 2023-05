Nuovo affare Juventus-Real Madrid: sbarca a Torino per 30 milioni

La Juventus studia un possibile affare con il Real Madrid in vista della prossima sessione di mercato: servono 30 milioni di euro per portarlo a Torino

La Juventus è a caccia di un difensore per la prossima stagione che possa rinforzare un reparto che potrebbe subire diverse perdite.

Giocatori come Juan Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza a giugno 2023 e difficilmente rinnoveranno, arrivati a questo punto della stagione. La Juve è consapevole che li perderà a parametro zero tra pochi mesi e deve necessariamente farsi trovare pronta in questo senso per trovare delle alternative. La società sta sondando il terreno per diversi profili. In cima alla lista ci sono sempre le solite suggestioni a parametro zero, Alejandro Grimaldo e Evan N’Dicka. I bianconeri, però, stanno seguendo anche altri giocatori come Renan Lodi, di ritorno all’Atletico Madrid dopo il prestito in Premier League, al Nottingham Forest. La Juventus, però, sta studiando un possibile affare con il Real Madrid, anche se la cifra per portarlo a termine è di 30 milioni di euro.

Juventus, a caccia del terzino: affare Alaba con il Real Madrid, ma servono 30 milioni

La Juventus ha messo nel mirino anche il big ex Bayern Monaco, David Alaba. Il difensore austriaco ha un contratto col Real Madrid fino a giugno 2026 ma il suo futuro è in bilico.

Alaba ha uno status decisamente alto, sia per i trofei vinti che per i numeri in carriera ma in questo momento è in discussione, in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, ci sarebbe un certo malcontento in casa Real Madrid. Il 30enne non ha mai offerto continuità nelle stagioni con la maglia dei blancos e gli infortuni lo stanno costringendo a rimanere ai box in questa fase decisiva della stagione. Florentino Perez sta pensando concretamente di sacrificarlo per fare cassa e puntare su giocatori più giovani che possano ringiovanire il reparto. Della situazione di Alaba potrebbe approfittarne la Juventus. Come sottolineato dal portale spagnolo, i bianconeri sarebbero in prima fila per il giocatore austriaco e potrebbero presentare un’offerta di circa circa 30 milioni di euro per cercare di strapparlo dal Real.