Atalanta-Juventus, ora è UFFICIALE: tre big fuori

Atalanta-Juventus, la sfida del Gewiss Stadium si configura come un importante crocevia per i bianconeri: le novità sulle formazioni.

La corsa Champions diventa sempre più agguerrita ed incerta, settimana dopo settimana. La Juventus mercoledì scorso è tornata a vincere battendo 2-1 il Lecce, interrompendo un digiuno di vittorie che durava da ben quattro turni di campionato e consolidando il terzo posto dietro alla Lazio. Ma non può ancora dormire sonni tranquilli.

Nel primo dei tre anticipi del sabato, infatti, si è rifatto sotto il Milan, che ha liquidato a San Siro i biancocelesti di Maurizio Sarri, portandosi a -2 dai bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri non può compiere passi falsi nel delicato scontro diretto con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in programma domani all’ora di pranzo. Un potenziale “match-trappola”, visto che la Dea è in fiducia e sembra aver ritrovato la forma dei giorni migliori grazie alle tre vittorie consecutive con Roma, Torino e Spezia. Bisognerà fare i conti anche con i bergamaschi, insomma, tornati prepotentemente in corsa per il quarto posto.

Atalanta-Juventus, Gasperini senza Lookman e Hojlund

I nerazzurri, a differenza della Juventus, saranno certamente più freschi dal punto di vista della condizione fisica. I bianconeri, infatti, ormai da aprile stanno scendendo in campo ogni tre giorni ed è normale che siano meno brillanti rispetto a qualche mese fa.

Prima di pensare all’imminente semifinale d’andata con il Siviglia, Allegri dovrà concentrarsi sulla gara del Gewiss Stadium, un importante crocevia nella lotta per un piazzamento Champions. Il tecnico livornese oggi in conferenza stampa ha svelato qualcosa a proposito della formazione che scenderà in campo domani. L’infermeria si è svuotata e l’allenatore bianconero ha addirittura problemi di abbondanza. Tre assenze tutt’altro che banali invece per Gasperini, che dovrà fare a meno dei due attaccanti Lookman e Hojlund e del difensore Palomino. Spazio, dunque, all’attacco tutto colombiano formato da Zapata e Muriel.