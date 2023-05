“Errori amministrativi”: sbattuti fuori prima della finale

Errori amministrativi, saltano la data di scadenza e li fanno fuori prima della finale per lo scudetto. Ancora loro al centro dell’attenzione

Ci sono errori che un club così importante non si può permettere, in nessun modo. Ebbene, c’è anche chi ci riesce. E questo porterà all’esclusione dalla possibilità di giocarsi la finale per lo scudetto. No, questa volta il calcio non centra nulla, ma parliamo di basket.

E anche stavolta, dopo la rissa contro il Real Madrid in EuroLega, di mezzo c’è il Partizan Belgrado che, alla scadenza dello scorso 24 aprile così come riportano alcuni media locali, non ha presentato correttamente la lista dei giocatori. Lo ha fatto, ma con 5 giorni di ritardo che è ritenuto un tempo troppo diverso per cercare di rientrare in corsa. Non c’è ancora l’ufficialità di questa decisione, ma dovrebbe arrivare a breve.

Errori amministrativi, niente finale scudetto

Ormai è da quasi 10 anni che la squadra di basket bianconera non riesce a vincere il titolo. E nemmeno quest’anno lo farà. Non sembrano proprio poterci essere dubbi sulla questione, l’esclusione arriverà nello spazio di pochissimo tempo. A quanto pare.

Ma se quest’anno è arrivata un’esclusione, nella passata stagione era stata la stessa società a decidere di non scendere in campo per le finali per lo scudetto. Ogni anno quindi, qualcosa, alla fine, quando tutto ha un peso specifico diverso, cambia. E onestamente non si capisce quello che succede.